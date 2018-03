Holešov buduje dopravní terminál za 28 milionů, hotový bude letos

O víkendu ještě autobusy v Holešově jezdily na „tradiční“ zastávky, i když na hlavní ulici už čekaly náhradní vyznačené žlutou čarou a omezením rychlosti. Od pondělí už ale autobusové nádraží patří výhradně stavbařům.

Začala totiž jeho velká rekonstrukce. „Mrazivé počasí, které se vrátilo, práce neodsunulo,“ uvedl starosta Rudolf Seifert.

Až do léta tak bude průjezd městem omezený. „Naplánovali jsme to tak, aby od začátku nového školního roku bylo obnovené nádraží už v provozu,“ dodal Seifert.

Do té doby budou autobusy zastavovat na ulici Palackého, ve směru do Zlína mají vyznačené stání naproti odbornému učilišti a v opačném směru (na Kroměříž) naproti budově gymnázia. Město vyhradilo i odstavnou plochu v prostorách bývalých uhelných skladů.

Oprava může mít dopad i na jízdní řády

Obří akce, která se připravovala tři roky, vyjde na 28 milionů bez DPH. Až 90 procent z ní může zaplatit dotace, kterou město získalo. Výběrové řízení vyhrála společnost Strabag.

Prostor, dnes hodně strohý a krytý jen v jedné části, se promění na moderní zázemí. Nástupišť bude méně, zato dostanou nadstřešení. Dosud se mohli cestující skrýt před nepřízní počasí jen na jedné straně nádraží. Z vozovky zmizí hrby a promáčkliny.

„Bude to samozřejmě velký zásah do organizace dopravy, ale oprava už byla žádoucí,“ popsal náměstek ředitele společnosti Krodos Bus Vladimír Dostál.

Jízdní řády se zatím nemění. „Těžko se odhaduje časový dopad a nechtěli jsme to lidem komplikovat ještě víc. Až si to sedne, tak po týdnu, dvou, vyhodnotíme, jestli je nutné udělat nějaké úpravy,“ dodal Dostál.

Autobusové nádraží zabírá prostor před vstupem do nádražní budovy, proto nabídne zázemí všem cestujícím. Přibudou parkovací místa, stání pro cyklisty a bezpečné koridory pro pohyb pěších. Na ty se myslelo i při přípravě stavby, po celou dobu rekonstrukce budou totiž procházet skrz staveniště.

V květnu se přidá i stavba kruhového objezdu

Zároveň s nádražím připravili v Holešově i další zásadní stavbu – kruhový objezd u gymnázia. Obě se nacházejí na ulici Palackého, což je hlavní tah městem, a jsou od sebe vzdálené jen několik set metrů. Proto v Holešově sladili termín prací.

„Chtěli jsme to zvládnout při jednom dopravním omezení,“ potvrdil starosta.

V ideálním případě by se s kruhovým objezdem mohlo začít v květnu. Začátkem týdne ještě radní projednávali konečnou podobu parku na ulici Masarykova, do kterého přemístí sochu T. G. Masaryka.

Řadu let jí patří prostranství před gymnáziem, stavba ale zasáhne až do její těsné blízkosti, a proto musí pryč. Je tím jediným, co musí nové křižovatce ustoupit, prostoru je dost, a tak se v okolní zástavbě nebude muset bourat.

I tady se bude pracovat za provozu. Omezení má být co nejmenší, s úplnou uzavírkou se počítá jen v mimořádných úsecích stavby, třeba během pokládání nového povrchu.

Přesto je jisté, že budou problémy. Holešov je už tak dopravně přetížený, ačkoliv část tranzitní dopravy odvádí obchvat. Ani ten ovšem nefunguje naplno, schází mu totiž napojení na dálnici D49.

„Její stavba se neustále odkládá a my už nemůžeme čekat, že ji postaví a uleví tak městu,“ připomněl Seifert.

Křižovatka navíc v budoucnu obslouží průmyslovou zónu, v jejíž oživení ve městě doufají.