VIDEO: Hokejový turnaj celebrit a kuchařů. Pohlreich naklepal Dejdara

17:46

Dvacet let jsem to nehrál, dušoval se Zdeněk Pohlreich, když si obul brusle a do ruky vzal hokejku. V brněnské hokejové hale na Úvoze se v neděli konal čtvrtý ročník Gastro Hockey Cupu. Charitativní akce, na které kuchaři z různých restaurací oblékli hokejové dresy a kuchyň vyměnili za ledovou plochu.