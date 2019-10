Hokejové centrum Pouzar mění majitele, sportovci pokračují beze změn

Hlavně ať dál slouží sportovcům. To jediné chtějí nejen hokejisté, kteří využívají halu u českobudějovického sídliště Máj. Odpověď na jejich přání je teď zase o něco blíž. Hokejové centrum Pouzar i s pozemkem pod ním totiž míří do rukou nového majitele.

„Věřitel udělil insolvenčnímu správci pokyn ke zpeněžení stadionu a pozemku za částku nabídnutou ve výběrovém řízení účastníkem s nejvyšší nabídkou,“ napsal ve své poslední zprávě z 2. října insolvenční správce Miroslav Kořenář. Vyvrcholila tak soutěž na prodej majetku z první poloviny roku.

Insolvence se týká investora haly, kterým je spolek HC Českobudějovičtí lvi, a společnosti Pouzarsport. Té patřil právě pozemek pod sportovním areálem.

Hala přilákala celkem čtyři zájemce, kteří museli složit vratnou kauci v hodnotě pěti milionů korun. Podle informací MF DNES mezi nimi byli uchazeči mimo Jihočeský kraj i sportovní odvětví.

Jak stojí ve zprávě, uspěl ten, který nabídl nejvíc. Rozhodla o tom banka. Kdo to je, zatím není jasné. „Vítěz výběrového řízení prozatím vzhledem k velkému ‚zájmu‘ nechce zveřejnit své jméno,“ sdělil Miroslav Kořenář.

„Mám informace, že se bude pokračovat v rozjeté sezoně bez významných změn. Aktuální a předpokládám i budoucí působení sportovců v hale není dle mých informací ohroženo, naopak by měla pokračovat stabilizace a rozvoj. Je to ale běh na delší trať a řízení může být ukončeno až začátkem příštího roku, je mnoho zákonných a smluvních lhůt, které běží,“ doplnil.

Hokejisté pokračují bez omezení

To je důležitá zpráva především pro stovky sportovců, kteří halu využívají. Ti měli v létě starosti právě kvůli tomu, jak budou v hale působit. Nové smlouvy na pronájmy ledů museli navíc řešit s externí firmou.

„Nakonec nám vyšli vstříc. Poskytli nám veškeré zázemí, jaké jsme měli doposud. Týmy jsou spokojené. Měli jsme setkání a vyjasnili si nějaké věci,“ shrnul za Rybníkářskou hokejovou ligu její předseda Pavel Lískovec. Soutěž loni odehrálo více než tisíc hokejistů.

Spokojený je i druholigový David servis. „Dohodli jsme se, máme smlouvu, zatím to klape a jsme spokojeni. Uvidíme, co bude s halou dál. My se teď musíme soustředit hlavně na výsledky,“ reagoval trenér Jiří Fedur.

Ne všichni ale mluví stejně. „Smlouva uzavřená není. Jsme tam bez nějaké jistoty. Za celou dobu jsme neviděli ani návrh. Teď nám posílají rozpis ledu a my platíme měsíční částku. O prodeji jsem neslyšel. Snad to ale bude posun k lepšímu. Nám je celkem jedno, komu to patří, hlavně ať to funguje. Trochu jsme doufali, že si to město vezme pod sebe,“ přidal Vlastimil Mareš z HC DMD, kteří led využívají jednou týdně.

Centrum funguje od roku 2012

Město v roce 2015 a pak i 2016 řešilo, zda Hokejové centrum Pouzar koupit. Cena byla téměř 80 milionů korun. Nakonec se tak ale nestalo. Posudek z konce loňského roku ho ocenil na zhruba 45 milionů.

Výstavba přitom vyšla na 150 milionů a investorem byli za spolek Jaroslav Pouzar a Václav Švec. Hala fungující od konce roku 2012 se ale dostala do finančních problémů, které vyvrcholily insolvencí.

Opoziční zastupitel Martin Kuba (ODS) se domnívá, že se měla radnice o centrum opět ucházet. „Myslím, že je to ze strany města neschopnost. Nechalo si utéct šanci získat halu za částku, za kterou by novou nebylo možné postavit. Objekt má v sobě navíc zázemí důležité pro hokejovou akademii, které jí dnes v Budějovicích chybí,“ řekl.

Vedení radnice je ale opačného názoru. „Tohle se řešilo už někdy na jaře. Důvody jsou asi dva. Máme tady objekt, který by měly kupovat nějaké subjekty. Proto nám vytěsňovat soukromé investice veřejnými penězi nedává smysl. Naopak by nám dávalo smysl, kdybychom potřebovali ledovou plochu zachránit pro město. Nevypadalo ale, že by to bylo nutné,“ vysvětlil náměstek primátora Viktor Vojtko (STAN).

„Další věcí je proces nákupu. Je složitý. Musíte mít znalecký posudek, musí to projít zastupitelstvem, schválí se nějaký limit a pak může město někdo o sto korun přetlačit a to pak nemůže nic dělat. Navíc nemáme žádné indicie ohledně hrozby, že hala nebude fungovat jako ledová plocha,“ dodal náměstek.