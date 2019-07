Hokejisté se bojí, že nedostanou zpět stovky tisíc z kaucí na pronájem haly

Když našli v hale zázemí, kde by mohli pravidelně hrát hokej, složili kauci jako zálohu v případě, že by způsobili škodu nebo třeba neplatili. Peníze měli dostat zpět. Teď ale zjistili, že je vše jinak.

Složitá situace, která se týká Hokejového centra Pouzar v Českých Budějovicích, přidělala sportovcům starosti. Pravděpodobně už neuvidí několik desítek tisíc korun.

Kauci zaplatili se začátkem svého působení v hale i hokejoví amatéři, kteří se na stadionu schází jednou týdně na 1,5 hodiny.

„Byly to dva měsíční nájmy, asi 32 tisíc korun. Nikoho nenapadlo, že bychom si o to měli říkat. Nebrali jsme to jako dluh, ale jako zálohu, která by se měla vracet,“ líčí Vlastimil Mareš za HC DMD.

Naráží tím na počátek problémů haly. Ty souvisí s insolvencí, do níž se kvůli finančním problémům dostal spolek HC Českobudějovičtí lvi jakožto investor stavby.

„Nikdo nám o insolvenci neřekl. Nikdo nám nedal informaci o tom, že ty smlouvy jsou v podstatě neplatné,“ přidává Mareš.

Nyní se v hale řeší prodloužení nájemních smluv. Informaci o tom, že peníze hokejisté už nejspíš neuvidí, se dozvěděli díky tomu. Stejný scénář popsaly MF DNES i jiné kluby, včetně Rybníkářské hokejové ligy, kterou loni hrálo 25 týmů a více než tisíc hokejistů.

Pro amatéry jsou i desítky tisíc velké peníze

„Týmy složily kauci a ta je podle všeho nenávratně pryč. Bylo nám řečeno, že jsme se měli přihlásit. Nikdo o tom ale nevěděl, nikoho to nenapadlo vzhledem k tomu, že jde o zálohu, takže to ani nikdo neudělal. Samozřejmě bychom ty peníze chtěli zpět,“ zdůrazňuje předseda ligy Pavel Lískovec.

„My jsme tam měli 18 tisíc korun. Není to málo peněz, nad kterými by amatéři mohli mávnout rukou, a důležitý je i princip. Počítali jsme s tím, že se nám záloha vrátí,“ přidává za hokejový klub HC Engine Dogs Miroslav Vrážek. Že jim peníze vrátí, mimochodem stálo i ve smlouvě, kterou podepsali.

Pro kluby jde o desítky tisíc korun, v součtu částka šplhá až do stovek tisíc. Nové smlouvy teď řeší externí společnost, která odkázala na insolvenčního správce Miroslava Kořenáře.

MF DNES ho kontaktovala s dotazem, kde peníze jsou a zda mají kluby šanci je dostat zpět. „Nemohu vám s největší pravděpodobností sdělit požadované informace, neboť by se mohlo v případě jednotlivých nájemních smluv jednat o obchodní tajemství dlužníka HC Českobudějovičtí lvi,“ píše v reakci.

Zároveň uvádí, že je povinen zachovat mlčenlivost. „Jelikož jsem mlčenlivosti nebyl zproštěn, nemohu se tak z důvodu právní jistoty k vašemu dotazu vyjádřit,“ doplňuje.

Ještě na přelomu června a července řada klubů nevěděla, jak budou v hale působit v budoucnu. Od té doby se jednání o pronájmech ledu posunula a vznikají nové smlouvy. Ne všichni ale mají pronájem vyřešený. Třeba druholigový David servis bude mít jasno až tento týden.

Od 28. února do 17. dubna pak Miroslav Kořenář vyhlásil výběrové řízení na prodej majetku spolku, jehož součástí byl i hokejový stadion či pohledávky ve výši čtyř milionů korun. Součástí prodeje byla i parcela pod halou, která patřila společnosti Pouzarsport. Ta je stejně jako spolek v konkurzu a má také stejného insolvenčního správce.

„Do výběrového řízení se přihlásili čtyři zájemci o koupi předmětu prodeje, kteří současně složili kauci stanovovanou vyhláškou a splnili další podmínky pro účast a podávání nabídky,“ píše ve zprávě ke stavu řízení 11. července Kořenář.

Výsledky předložil Československé obchodní bance jako věřiteli. Správce ale zatím nedostal pokyn ke zpeněžení stadionu ani pozemku pod ním. Další krok je tak na bance.

Ve zprávě rovněž stojí, že se pracuje na smlouvách s kluby, školami i amatéry tak, aby byl stadion dlouhodobě obsazený, a to nejen led, ale i tělocvična a další prostory.