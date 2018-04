Nádhera, rozplývali se brněnští mistři na plném náměstí. S oslavami nekončí

Podobný scénář měla také loňská veselice, letos se i díky přejícímu počasí sešlo fandů ještě o něco víc. „Pořád je to stejně dobrý, tohle je nepřekonatelný. Užívejme si to všichni,“ hlásil z pódia útočník Jan Hruška.

Hokejisté zhruba ve 14:45 nasedli před svou halou do speciální tramvaje, která je přivezla k Zelnému trhu. Doprovázel je vůz s maketou rakety, odkazující na vítězný song mistrů Raketou na Mars.

Na náměstí se hráči od tří hodin postupně trousili na připravené pódium, někteří s tupláky piva v ruce. Každý z nich si užil svou chvilku slávy.

Ti, jejichž setrvání v Kometě je nejisté, si od fandů vyslechli skandovanou výzvu „zůstaň v Brně“. Týkalo se to zejména klíčového tahouna Martina Erata a kapitána Leoše Čermáka. „To se uvidí,“ opáčil Čermák na otázku, zda si protáhne kariéru. „Jak se rozhodne rodina, tak se rozhodnu já,“ reagoval na stejný dotaz Erat.

Ještě se do toho obujeme, prohlásil kapitán

Masu přihlížejících pod hřejivým sluncem nejvíc pobavil slovenský obránce Tomáš Malec, který se na chvíli ujal role moderátora a fanoušky dvakrát rozezpíval. „Musím pochválit Libora (šéfa Komety Zábranského), protože mi končí smlouva. Tak aby mi nachystal novou,“ žertoval Malec, který loni akci na náměstí absolvoval viditelně „pod parou“. Tentokrát zůstal střízlivý. „Ale prožívám to pokaždé stejně,“ ujistil.

Jako poslední z celého týmu včetně trenérů na pódium dorazili Čermák a boss Zábranský, kteří společně zvedli mistrovský pohár. „Je strašně těžké to vyhrát, ale budeme dělat maximum, abychom to zopakovali,“ slíbil Malec.

Po několika písničkách včetně hymny Komety a obligátního We are the Champions nasedl tým do otevřeného autobusu a vyrazil dál do města. „Oslavy jsou náročné a ještě nekončí. Teď máme před sebou víkend a ještě se do toho obujeme. Je sice těžké vyhrát, ale hodně těžké je to i oslavit,“ vyprávěl Čermák.

„Lidi v Brně jsou úžasní, je to pro nás obrovská motivace i do budoucnosti. Moc si vážíme toho, že nás takhle podporují. Je to nádhera,“ prohodil při pohledu na nadšený dav Malec.