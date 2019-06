„Bolej tě nohy? To sílej!“ Hokejisté Dynama pilují kondici v Krkonoších

„Dneska máme paradoxně takový volnější den,“ glosuje hlavní trenér HC Dynamo Pardubice Ladislav Lubina ve svém „safety caru“ s blikajícím majáčkem na střeše středeční program soustředění Východočechů ve Špindlerově Mlýně.

Kolem něj se zatím do osmikilometrového kopce plného serpentin drápou na bicyklech jeho svěřenci. Poprvé, podruhé...

„Řeknem si to na rovinu, ten druhej výjezd je vtip, že jo,“ zoufá si zcela vyčerpaný zadák Jan Zdráhal, když jako první v čase 29:13 minuty dokončuje úvodní vyjížďku a svaluje se na zem vedle svého kola.

„Ne, ne, chlapci, dáme si to opravdu ještě jednou,“ kroutí hlavou s potutelným úsměvem Lubina. „Dneska jsem teda doufal v lidskou tvář,“ reaguje pohotově jeden z jeho svěřenců, když už se rozjíždí z kopce směrem dolů k hranici Krkonošského národního parku, kde celý „výlet“ začíná.

Jen co se z kopce spustí poslední hráč, sedá Lubina do auta a poctivě dohlíží, jestli někdo něco „nešidí“.

„Podívej, jak si jede, ten tam má tak sedmdesátku,“ říká. Nemyslí však nikoho z hokejistů - to před ním rozhání vítr šéf klubu Martin Sýkora oblečený do cyklistického dresu na silničním kole. Ano, i nejvýše postavený člověk v Dynamu chce mít letos v létě všechny pod dohledem a snad je i trochu motivovat tím, že se zapojuje do tréninků.

Dolů je to pohoda, hokejisté mají trasu sjetou ani ne do dvaceti minut a v souvislosti s příjemným počasím a hezkým okolím Krkonoš se na jejich tváři sem tam objeví i nějaký úsměv.

Ale jenom na chvilku. Chvíli po posledním cyklistovi totiž v klubovém autě dorazí kouč Lubina a málem ještě z okénka řve: „Tak, chlapi, na kola a budeme startovat znova.“

Mladí jen sednou a někam jedou...

To všem hodně rychle tuhnou rysy ve tváři. Největší problém mají mladíci, třeba Filip Koffer si stěžuje, že ho pálí nohy. „Bolej tě nohy? To je dobře, ty vole, to sílej,“ hecuje ho kouč.

Ten má během obou výšlapů na starosti ještě jednu důležitou věc. Provoz je totiž celkem hustý, takže problikává některé rychle jedoucí vozy, aby nedošlo ke kolizi. Během cesty ovšem stihne komentovat i výkony jednotlivců.

„Hrozně se mi líbí Jura Mikuš, ten si přesně nastudoval trať, kdy je do kopce, z kopce, převýšení, jak je dlouhá... Všechno ví, a to je přesná ukázka správné přípravy. Pak si se všemi vytře pr... Ne jak mlaďáci, co prostě sednou na kolo a jenom jedou,“ pochvaluje si Lubina.

Přípravu sice Mikuš zvládl nejlépe, nicméně v součtu časů vítězí v úvodu zmíněný Zdráhal. Ve druhé vyjížďce jej sice za sebou nechává pracant Patrik Poulíček, ale první jmenovaný nakonec vyhraje o čtyři sekundy. A jakým stylem! Obě cesty nahoru šlape silově na pořádně těžký převod.

„Kdybych věděl, že je Špindlerovka takhle daleko, tak se na to vybodnu. Myslel jsem si, že už budu v cíli, ale nějací lidé mi řekli, že to ještě nějaký kousek je,“ vrací se k prvnímu počinu.

Forvarda Poulíčka triumf ve druhé etapě vyšvihne na stříbrnou pozici, jako třetí končí Marek Hovorka. Trousí se i horší jezdci a společně rozebírají své výkony. „Už bych jel domů,“ ozývá se z davu. Soustředění potrvá do soboty...