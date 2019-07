Primátor Pardubic Charvát chce v hokejovém klubu stejný model jako v Hradci

Když v lednu 2017 kupoval magistrát hokejový klub Dynamo Pardubice od podnikatele Romana Šmidberského, řada politiků se dušovala, že to je jen na chvilku a že hokej musí zase co nejdříve přeprodat dál. Od té doby uteklo dvě a půl sezony a nic nenasvědčuje tomu, že by majoritní balík akcií měnil majitele.

„Zatím se nezdá, že by se k něčemu schylovalo. Myslím, že důležitější bude, aby nové vedení klubu převzalo otěže a klub stabilizovalo sportovně a také ekonomicky. Zatím, co jsme viděli, tak si manažeři plánují, že budou mít o 15 milionů vyšší příjem z reklam a to se mi po té strašné loňské sezoně nezdá moc pravděpodobné,“ uvedl opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl s tím, že spíše očekává, že vedení Dynama přijde na začátku sezony na radnici požádat o další peníze na fungování. „Rád bych se mýlil,“ dodal Brendl.

Jako možnou cestu k ulevení pro daňové poplatníky primátor Pardubic Martin Charvát nabízí model, který funguje v Hradci Králové mezi radnicí a firmou Mountfield. Oba vlastníci se o rozpočet starají půl na půl. „Stále hledáme vhodný model fungování a financování extraligového hokejového klubu.

Jednou z variant je strategický partner, s kterým by město vlastnilo klub na půl stejně jako v Hradci Králové,“ řekl primátor Martin Charvát z hnutí ANO s tím, že hradecký hokej také dostává z veřejných rozpočtů mnohem víc peněz než pardubický.

Dynamo platí zhruba 19 milionů za halu

„Ten rozdíl je v řádech desítek milionů, to se pak nemůžeme divit, že se nůžky rozvírají. Podle našich analýz má Dynamo vůbec jednu z nejmenších podpor od radnice v rámci extraligy,“ řekl primátor, který hned také nastínil, jak by si nový model představoval.

„Připadá mi nejlepší najít partnera, s kterým jako dva akcionáři dáme hokeji oba podobnou částku, aby společnost mohla fungovat. Na konci roku zase společně uhradíme případnou ztrátu,“ řekl Charvát, ale hned dodal, že jména případných zájemců o podobnou spolupráci zatím nebude komentovat.

Loni Hradec Králové s firmou Mountfield dotovaly hokej více než 30 miliony korun. K tomu má navíc halu od města zdarma. Od magistrátu dostává pardubický hokej čtyři miliony korun za reklamu a 15 milionů obdrží mládež. HC Dynamo ale zhruba 19 milionů korun platí za nájem arény. „Pardubický hokej má prakticky nulovou podporu vůči ostatním městům, upozorňuji na to dlouhou dobu,“ řekl Charvát.

Ztrátové hospodaření hokeje město sanuje půjčkami a zvýšením základního kapitálu. Postupně mu poskytlo 31 milionů. Město původně vlastnilo 73,58 procenta. Letos provedlo kapitalizaci půjček, čímž zvýšilo svůj podíl na 90 procent. Klub tak nemusí půjčené peníze splácet.

Menšinovými akcionáři jsou Dušan Salfický, Petr Čáslava a Jaroslav Šuda, kteří nedávno přes právnickou společnost nabídli odkup svých podílů. Salfický (ANO) zastupitelům řekl, že tímto krokem zjišťuje hodnotu svých akcií.

Podle výročních zpráv předloni klub hospodařil s nezdaněným ziskem 766 tisíc a jeho výnosy činily 129 milionů. Nezdaněnou ztrátu 16,5 milionu vykázal v roce 2016, téměř 20 milionů byl ve ztrátě v roce 2012. Jinak vykazoval mírné zisky.