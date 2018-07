Při tréninku hokejistů se chlapci zastavilo srdce, oživil ho defibrilátor

Dramatické okamžiky se odehrály hned na začátku tréninku. „Bylo to na ledě, asi deset minut po zahájení. Najednou se kluk bez cizího přičinění sesunul k zemi,“ popisoval Viktor Ujčík, bývalý hokejista a jeden z trenérů, který pomáhal s první pomocí.



Zdravotník mezinárodní hokejové školy a zároveň student medicíny Metoděj Renza.

Ta probíhala v režii mladého zdravotníka Metoděje Renzy. Čtyřiadvacetiletý student medicíny působí jako zdravotník mezinárodní hokejové školy, která v současné době na Horáckém zimním stadionu v Jihlavě probíhá.

„Chlapci podal naprosto adekvátní pomoc. Správně použil automatický defibrilátor, který na stadionu je. Dá se říct, že tím mladému muži zachránil život,“ ocenil výkon Metoděje Renzy náměstek a lékař Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Petr Novotný.

Sám Renza se k události zatím vyjadřovat nechce. „Já bych to vůbec nechtěl komentovat. Zatím nemáme bližší informace o stavu chlapce, s jeho rodinou jsem o tom ještě ani nemluvil,“ s omluvou odmítl žádost o informace.

Masáží srdce udržel při životě staršího návštěvníka supermarketu

V podobné situaci se však neocitl poprvé. Život už zachránil staršímu muži před necelými pěti lety, kdy ještě studoval na gymnáziu. V říjnu 2013 zákazník v jednom z jihlavských supermarketů upadl do bezvědomí a Renza mu nepřetržitou masáží srdce až do příjezdu zdravotníků zachránil život. O dva měsíce později ho za to ocenila rada města.

„Já bych ty dva případy moc nesrovnával, byla to zcela jiná situace. Tehdy jsem se k tomu přichomýtnul jako naprostý laik ještě na střední škole. Teď už jsem k tomu přistupoval z pozice zdravotníka mezinárodní hokejové školy a studenta medicíny,“ poznamenal Renza.

Mladého hokejistu, jemuž zachránil život, odvezla sanita záchranné služby do jihlavské nemocnice. „Teď mi přišla zpráva, že by snad měl být kuk v pořádku. Hrozně jsme si všichni oddechli,“ konstatoval těsně před 14. hodinou Viktor Ujčík.