ANALÝZA: Restart Dynama? Spíše inovace, jež může v nové sezoně zabrat

Baráž, čtvrtfinále, baráž a neustálé ekonomické problémy často spojené se ztrátovými sezonami. Tak vypadají poslední tři roky v hokejových Pardubicích.

Není tak divu, že v létě se v klubu udály změny. Ovšem fanoušci se hodně liší v názorech na to, zda byly dostatečné.

„Nakonec odešel jen mluvčí Jan Hrabal, zbytek tam zůstal. Navíc generální manažer Martin Sýkora nemá s pozicí v hokeji žádné zkušenosti,“ píše se zhusta na sociálních sítích nebo fanouškovských fórech.

V zásadě lze takové tvrzení podepsat. Příznivci volali po tom, aby z vedení klubu zmizeli politici, a je fakt, že nakonec zastupitel města i kraje Dušan Salfický v klubu zůstal, byť je nutné dodat, že židle šéfa klubu už mu pane neříká.

Pozici si udržel i místostarosta prvního městského obvodu Ondřej Šebek za ODS, který v Dynamu pracuje jako manažer pro obchod a ekonomiku.

Nicméně příchod Martina Sýkory z opatovické elektrárny na pozici šéfa představenstva klubu lze označit za velkou změnu, která se zatím jeví jako pozitivní. Minimálně v tom, že Dynamo zlepšilo komunikaci navenek, což byla zároveň největší slabina Dušana Salfického z ANO.

HC Dynamo Pardubice extraliga sezona 2019 - 2020 Brankáři

90 Ondřej Kacetl *15. 10. 1990 30 Jakub Štěpánek *20. 6. 1986 1 Tomáš Vlk *23. 10. 2000 Obránci 55 Oscar Eklund *27. 8. 1988 26 Rhett Holland *25. 9. 1993 77 Michal Ivan *18. 11. 1999 29 Jan Kolář *22. 11. 1986 22 Jakub Mert *8. 6. 1999 2 Juraj Mikuš *30. 11. 1988 7 Karel Nedbal *26. 12. 1995 58 Sébastien Piché *4. 2. 1988 34 Jan Zdráhal *26. 5. 1991 Útočníci 25 Marek Hovorka *8. 10. 1984 92 Denis Kindl *4. 8. 1992 19 Robert Kousal *7. 10. 1990 96 Matouš Kratochvil *2. 12. 1994 88 Denis Kusý* 8. 8. 1997 62 Martin Látal *17. 3. 1988 27 Michal Machač *16. 2. 1999 71 Ondřej Machala *11. 1. 1999 95 Jan Mandát *18. 11. 1995 81 Ondřej Matýs *28. 5. 1999 86 Michal Pochobradský *1. 4. 1999 44 Patrik Poulíček *10. 6. 1993 60 Tomáš Rolinek *17. 2. 1980 12 Radoslav Tybor *23. 11. 1989 ? Johan Harju *15. 5. 1986 Realizační tým Ladislav Lubina hlavní trenér Radek Bělohlav as. trenéra Otakar Janecký as. trenéra Pavol Rybár trenér brankářů Denis Havel video a vedoucí týmu Libor Hovorka technický manažer Attila Bogdány fyzioterapeut Martin Mandys masér Lukáš Myška kustod Pavel Holeka lékař Tomáš Rejda stomatolog

Také příchod Jaromíra Kverky na post sportovního manažera se v hokejových kruzích považuje za správný krok už jen proto, že ze svého předchozího působiště v Karlových Varech byl zvyklý vyjít s relativně malým rozpočtem.

A tím se dostáváme k jádru věci. O úspěchu jednotlivých klubů totiž ve stále slabší extralize, kterou dokážou hrát borci i na prahu čtyřicítky (a ještě patří k nejlepším), stále více rozhoduje to, kolik kdo dokáže sehnat peněz a koho za ně koupit.

A v tomto bodě si Pardubice výrazně pomohly. Odhadem se mzdové náklady na tým oproti loňské sezoně zvedly o minimálně deset milionů korun.

Hráči jako Jakub Štěpánek, Jan Kolář, Robert Kousal či Radoslav Tybor představují v naší nejvyšší soutěži top hráče, ale také jim náleží odpovídající plat pohybující se kolem půl milionu měsíčně. „Doba šetření úspěch Dynamu nepřinesla,“ řekl manažer Sýkora a měl pravdu.

Dostal tedy od politiků z radnice, které hokej patří, zelenou k výraznému posílení. A to se povedlo, byť je zřejmé, že klub bude muset město žádat o další zásilku bankovek, protože nebude v silách manažerů Dynama naplnit rozpočet.

Není tak divu, že Dušan Salfický si v politických kuloárech stěžuje na to, že s takovou částkou na platy by také dokázal složit silný tým. Jenže on tu šanci i s ohledem na politické angažmá nedostal, Sýkora nyní ano.

To vše však většinu fanoušků trápit nemusí a ani nebude. Bude je zajímat jen to, jak si jejich milovaný tým povede na ledě. A tam s ohledem na zmíněnou kvalitu soutěže musí hrát Dynamo o bezproblémový postup alespoň do předkola play off.

Tvrzení lze podpořit kvalitními posilami i náročnou přípravou, kterou mužstvu naordinoval kouč Ladislav Lubina. Cokoliv jiného by bylo pro příznivce zklamaní.