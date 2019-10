Pardubické Dynamo řeší herní krizi, ale na obzoru už je i ta finanční

Trenéři dostali ultimátum, musí porazit Zlín Generální manažer HC Dynamo Pardubice Martin Sýkora. Generální ředitel Dynama Pardubice Martin Sýkora určitě nezažívá idylické první měsíce ve funkci. Už po šesti kolech totiž musí zvažovat výměnu trenérů. Ta se může konat už v pátek. „V pondělí jsme vážnou situaci řešili dvě hodiny. Nakonec jsme došli k tomu, že na unáhlené kroky není vhodná doba. Na druhou stranu nás čeká těžký víkend, během kterého musíme dvakrát vyhrát. Pokud tým neudělá šest bodů, trenéři končí ve svých funkcích,“ uvedl Martin Sýkora pro MF DNES. Pět bodů by případně nestačilo?

Tohle je naše domluva s koučem Láďou Lubinou. Klíčový je pro mě zápas ve Zlíně, který je poslední. Pokud v něm vyhrajeme a v neděli porazíme Kladno třeba za dva body, ale po slušném výkonu, tak můžeme podmínky zmírnit. Klíčový je pro mne ale herní projev mužstva. Co se s týmem, který na papíře nevypadá nejhůře, děje?

Nedáváme branky. Jsou pasáže, kdy to nevypadá nejhůře, ale šance neproměníme a pak najednou vypadneme z role. Třeba druhá třetina s Vítkovicemi byla strašná. Na druhou stranu, kdybychom v prvním dějství proměnili tutovky, tak zápas vypadal úplně jinak. Jak to vypadá s Tomášem Rolinkem? Bude o víkendu hrát?

Podle mne ještě ne. S týmem nechodí trénovat, asi by na plnou zátěž nyní neměl. Tato věc jde ale za sportovním manažerem Kverkou, lidé mi nadávají, že Tomáš nehraje, ale to není v mé kompetenci. Hodně se mluví o úzkém kádru, chybí útočníci. Fanoušci volají po povolání Kusého z Třebíče.

Mám s ním jednání, věřím, že se dohodneme a on bude opět hrát za nás. Ale od tak mladého borce bych nečekal zázraky. Musíme se nám chytit zamýšlení tahouni. Musíme si uvědomit, že čtveřice Kousal, Kolář, Tybor a Štěpánek nás stojí podstatnou část rozpočtu určenou na platy, a já tak nyní nemohu jít a koupit další tři útočníky, na to prostě nejsou zdroje. Co říkáte na tristní start týmu?

Nikdo jsme to nečekali, ale stále věřím, že se mužstvo brzy zvedne.