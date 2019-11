Pardubické Dynamo je v krizi, od města si vyžádalo další miliony

Fanoušci se na posledním zasedání zastupitelstva města dozvěděli, že ani po sérii finančních injekcí na tom jejich klub není vůbec dobře.

„Pokud neschválíme půjčku pěti milionů pro Dynamo, tak v pondělí budeme řešit mnohem větší katastrofu,“ uvedl dokonce při obhajobě nalévání dalších veřejných peněz do bezedné jámy jménem Dynamo Pardubice primátor města Martin Charvát z hnutí ANO.

„Půjčku potřebujeme, aby nám peníze nedošly v cashflow, chceme se vyhnout tomuto riziku,“ doplnil jeho stranický kolega a člen představenstva klubu Dušan Salfický.

Jejich slova se nedají přeložit jinak, než že klub, který se stále pohybuje v suterénu extraligové tabulky, má akutní nedostatek peněz na běžné fungování. To samozřejmě rozlítilo opoziční politiky.

„Představenstvo si naplánovalo zvýšení výdajů na platy managementu oproti loňské sezoně o více než pět milionů korun za rok a nyní nás žádají o půjčku ve stejné výši, to je nehorázné,“ uvedl Karel Haas z ODS.

Podle Dušana Salfického to však není o tom, že by si manažeři nějak zásadně zvýšili platy, jako spíše o personálním doplnění kanceláří HC.

„Generální ředitel udělal rozklad těch nákladů. Přibyl jeden člověk v představenstvu, přišel nový sportovní manažer, jedna zaměstnankyně se vrátila z mateřské dovolené, také jsme najali člověka na zlepšení cateringu. Není to tak, že bychom si zvýšili platy,“ uvedl zastupitel za ANO Dušan Salfický.

Nicméně i on ví, že poslaných pět milionů nic neřeší. Klubu peníze vystačí na pár týdnů, a pak bude opět pokladna prázdná. Proto chtěli radní poslat formou dotace mnohem větší balík. Jenže nakonec nenašli odvahu.

„Hlasování o dotaci musíme stáhnout, protože nemáme ještě konečný právní názor, jak podobný krok provést,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS, který zároveň sklidil velkou kritiku za to, jak narychlo a chaoticky připravil zprávu o posílání peněz do klubu.

„Nikdy jsme o žádné půjčce nemluvili a najednou chce po nás představenstvo pět milionů. Společnost je v takové ekonomické kondici, že zřejmě o půjčku nepůjde, a navíc nic moc nevyřeší,“ uvedl lídr opozičních Pardubáků František Brendl, který žádal Mazucha o stažení bodu.

„Je to tak zmatečné, že po nás snad nemůžete ani chtít, abychom o tom hlasovali. Zpráva vypadá, jako by byla z dílny náměstkyně Heleny Dvořáčkové,“ neodpustil si rýpnutí do političky z hnutí ANO František Brendl.

Nicméně bod nakonec zejména díky koaličním hlasům poměrně bezpečně prošel.

„Přestaňme si hrát s Dynamem, musíme to začít velmi rychle řešit, a to prodejem klubu. Těmito debatami ho mediálně hodně poškozujeme. Je vždy potom složité vysvětlovat partnerům, co se tady děje,“ naléhal na zastupitele primátor Martin Charvát. Ale marně.

„Určitě ne říkám nestoudnosti, nenasytnosti a nulové pokoře managementu hokejového klubu. Zatímco ten se posledních několik let potácí ekonomicky na hraně bankrotu, sportovní výsledky jsou tristní, tak personální náklady (bez započítání A týmu) vzrostly meziročně o 25,8 procenta,“ uvedl však třeba Haas, který se rozhodně nechystá na uklidnění situace.

„V normálně fungující soukromé firmě se po mnoha neúspěšných letech škrtá a šetří,“ dodal.

Město kupuje podíl, který se během dvou týdnů smrskne

Ovšem pokud fanoušci Pardubic mohli být nervózní při části debaty, tak daňový poplatník, který hokeji neholduje, musel být rozčilený celou dobu. Zatímco neustálé půjčky a dotace se staly koloritem fungování hokeje, nakupování dalších akcií Dynama je novinkou.

„Máme návrh na odkup akcií pana Jaroslava Šudy, který nám je nabídl. Máme na ně předkupní právo. Podíl sedmi procent nám nabízí za 750 tisíc korun. Když ho nevyužijeme, tak je může koupit jiný akcionář. To znamená Petr Čáslava, nebo Dušan Salfický,“ uvedl náměstek Mazuch s tím, že akcie však reálně chce koupit šéf pardubického fotbalového klubu Vladimír Pitter.

Celý plán byl o to bizarnější, že zastupitelé zároveň schválili navýšení základního jmění HC Dynamo o 31 milionů korun. „To znamená, že město bude vlastnit 94,5 procenta akcií klubu,“ uvedl Mazuch. A to také znamená, že sedmiprocentní podíl Šudy za dva týdny spadne na pouhou polovinu.

„Nevím, jestli si z nás pan náměstek nedělá srandu. Vy jste snad řekl, že když vyhodíme těch 750 tisíc z okna, tak že zvýšíme atraktivitu klubu pro případného zájemce? To snad nemůžete myslet vážně,“ uvedl Brendl.

Nicméně náměstek poskytl pro svůj návrh argumenty. „Pokud odkoupíme podíl pana Šudy, zvýšíme atraktivitu Dynama pro případného kupce tím, že mezi akcionáři zbudou jen ti, kteří vždy hlasovali v souladu s městem,“ uvedl Mazuch.

Opozičním politikům se ovšem i tak zdálo, že dát z eráru tři čtvrtě milionu za téměř bezcenné akcie klubu na hraně insolvence, je neetické.

„Víte, že já tady silně kritizuju chování menšinových akcionářů, protože se vůbec nepodílejí na záchraně klubu. Někteří naopak z klubu profitují a díky tučným odměnám se jim nákup akcií už dávno zaplatil. Vůbec lidsky nechápu, jak můžete navrhnout to, že někomu dáme 750 tisíc za sedm procent akcií, když víme, že se za dva týdny jeho podíl naředí na polovinu,“ uvedl Karel Haas.

„Podíl pana Šudy může koupit nějaká firma z Kypru a my pak budeme složitě jednat s novým spoluvlastníkem,“ oponoval Mazuch.

Nicméně Vladimír Pitter pro MF DNES potvrdil, že o akcie Dynama měl skutečný zájem a že by do klubu rád vstoupil.

„Nebyl to ode mne žádný výstřel do tmy. Rád bych od radních získal ekonomický rozbor klubu a pak bych do Dynama i vstoupil. Mám hokej rád, nějaké zkušenosti jsem ve Slavii načerpal. Chtěl jsem napomoci odpolitizování klubu. Krok zastupitelů mne docela překvapil,“ uvedl Pitter.

Nicméně nakonec i přes apely opozičníků nákup dalších akcií Dynama prošel. „Vyhodíme peníze za dva rohlíky, když víme, že ten člověk bude mít za dva týdny jen jeden rohlík. Takovou blbost nemůžeme přece schválit,“ dodal Haas.

„Chceme dát tři čtvrtě milionu člověkovi, který nám roky hází jen klacky pod nohy? Navíc máme možnost vytěsnit menšinové akcionáře, protože budou mít méně než deset procent, to zákon umožňuje,“ marně argumentoval i Petr Klimpl.