Hradecká SPD se hádá a ubylo jí členů, asistent viní poslance z vydírání

K trestnímu oznámení asistenta vyprovokovala krize v krajské buňce hnutí. Svoboda a přímá demokracie v Královéhradeckém kraji přišla v posledním půlroce o více než polovinu členů. Ještě na podzim hnutí čítalo asi 80 členů, jenže pak došlo k velkým změnám. Část lidí odešla, další byli vyhozeni.

Podle nich za vším stojí právě dřívější krajský předseda a poslanec Zdeněk Podal, který se snažil do čela krajské organizace po prohraných komunálních volbách dosadit svou asistentku Andreu Pajgerovou.

Když neuspěl, prosadil v lednu na centrále hnutí zrušení krajské buňky. Obratem byla zřízena nová krajská organizace, jejímž vedením byla pověřena právě Pajgerová. Proti tomu se postavilo 57 členů, ale s dovoláním na centrále hnutí neuspěli.

„Zrušení regionální buňky bylo vyloženě účelové. Členská základna stála za mnou a za Petrem Vrzáněm a protože by nominace Pajgerové neprošla, nechal nás zrušit. Jako důvod uvedl, že jsme rozhádaní,“ popisuje bývalá krajská místopředsedkyně Luďka Tomešová, jedna z těch, jimž členství zaniklo.

„Zcela neznámou osobu chtěl navolit do funkce krajské předsedkyně. Ve straně byla dva měsíce, nikdo ji neznal, nepřišla na žádnou schůzi. Desítky lidí se proti tomu postavily. Podal pak měsíce usiloval, aby se těchto lidí mohl zbavit. Je to nulová demokracie, diktatura. Vše je to zdokumentované,“ říká Vrzáň, který byl dalším místopředsedou krajské buňky.

Měli přijmout zodpovědnost, bylo třeba přepřahat, tvrdí Podal

Poslanec Podal zrušení krajské buňky vysvětluje tím, že členové hnutí nebyli ochotní přijmout zodpovědnost za prohrané komunální volby.

„Výsledky byly absolutně nulové, nezískali jsme jediného zastupitele v celém kraji. Koně, které netáhnou, je třeba přepřáhnout. Ve sportu také vyměníte trenéra, když netrénuje,“ hájí postup Podal.

Argumentace komunálními volbami, v nichž tradičně hrají roli místní osobnosti, je však podle bývalých členů zavádějící. Ani nová předsedkyně Andrea Pajgerová nebyla ve volbách úspěšná, v senátním klání na Náchodsku totiž skončila s necelými šesti procenty na posledním místě.

„Bojovala proti silným figurám - pánům Bělobrádkovi a Červíčkovi. Někoho jsme tam postavit museli a bylo jasné, že nevyhraje. Ale neudělala ostudu. Měla rozhodně lepší výsledek než paní Tomešová v Trutnově,“ hájí Podal Pajgerovou odkazem na loňské doplňovací volby do senátu na Trutnovsku, kde Tomešová získala jen 3,3 procenta hlasů.

„Tomešová prohrála čtvery volby za sebou, kolik by jich ještě měla prohrát?“ táže se poslanec.

Co hlásají, neplatí ani v SPD, říká bývalá místopředsedkyně

Kvůli nesouhlasu se zrušením krajské organizace opustilo SPD asi 30 členů. Dalších 17 hnutí vyhodilo, pověřená předsedkyně Pajgerová je nepozvala do nově založené buňky. Podle stanov hnutí v takovém případě členství zaniká. To byl případ i obou krajských místopředsedů.

„Důvod neřešme. To je věcí těch, kteří byli pověření to udělat. Bylo na jejich uvážení, koho pozvou a koho ne,“ míní Podal. Vyjádření Pajgerové se MF DNES za několik dní získat nepodařilo.

Bývalá místopředsedkyně Tomešová situaci popisuje jako likvidaci SPD řízenou samotným vedením a podvod na členskou základnu. „Vy tam vstupujete kvůli programu, a pak zjistíte, že to, co hlásají, neplatí ani v samotném hnutí,“ dodává Tomešová.

Řádné vedení si krajská organizace SPD zvolila v červnu, kdy členové v čele potvrdili Andreu Pajgerovou. Podle informací MF DNES pro ni hlasovalo 19 lidí, proti jich bylo 15.

„Další věc je, že některým členům ani nebyly odeslány pozvánky. To je fatální pochybení a podvod na členskou základnu. Bylo jich minimálně dvacet. Hlasování tak mohlo skončit úplně jinak,“ podotýká Luďka Tomešová.

Asistent tvrdí, že zaplatil poslanci přes sto tisíc

Právě podivné praktiky uvnitř hradecké SPD přiměly bývalého krajského místopředsedu Petra Vrzáně k tomu, aby podal na poslance Podala trestní oznámení za vydírání v době, kdy mu dělal asistenta.

Vrzáň tvrdí, že po něm poslanec požadoval měsíčně pět tisíc korun a později dalších sedm tisíc měsíčně pro Andreu Pajgerovou, která je podle Vrzáně Podalovou milenkou. Celkem jim měl vyplatit přes sto tisíc korun.

„Bylo mi jasné, že nemám-li být vyhozen, musím mu tyto peníze odevzdávat. Když se mě Podal v říjnu 2018 rozhodl zbavit, podmínil si proplacení listopadové faktury odevzdáním částky deset tisíc korun. Pod tlakem jsem souhlasil,“ říká Vrzáň.

Trestní oznámení podal kromě vydírání také na zpronevěru a krádež. Vrzáňova firma Podalovi pronajímala prostory pro poslaneckou kancelář v Hradci Králové a Vrzáň tvrdí, že když je poslanec opustil, odvezl i dvě křesla, která byla majetkem firmy.

„Mohu potvrdit, že jsme podání přijali a prověřujeme ho,“ říká hradecký okresní státní zástupce Alexandr Pumprla.

„To je všechno nesmyslný blábol. Nic takového jsem nepotřeboval, neutratím ani svůj důchod. On se chce mstít a hledá nesmysly, že jsem mu ukradl židle. Odešel, protože neodváděl práci, kterou jsem od něj očekával. Těším se, až to začne někdo prověřovat,“ odmítá obvinění Zdeněk Podal.

Kvůli tvrzení, že má s Pajgerovou poměr, naopak chystá žalobu na Vrzáně. „Pokud to nedokáže, tak bude platit,“ prohlašuje Podal.

„Ať mě zažaluje, tam to vědí všichni. On mně to sám vyprávěl,“ reaguje Petr Vrzáň.

Před třemi lety vyškrtli z kandidátky Dohnálka

V SPD v regionu se problémy objevily už před třemi lety. Hnutí těsně před otevřením volebních místností v krajských volbách odvolalo ze čtvrtého místa kandidátky bývalého náměstka hradeckého hejtmana Helmuta Dohnálka, který kandidoval jako nestraník, a snažilo se vyškrtnout i trojku kandidátky Tomešovou, kterou však vedení kraje podrželo.

Dohnálek tehdy prý měl šanci díky preferenčním hlasům přeskočit do čela společné kandidátky SPD a SPO. Dodnes je přesvědčen, že hnutí se zbavuje lidí s vlastními názory.

„Zřejmě nesnesou nikoho, kdo by se sám prosadil. Chtějí jen ovce do počtu. Můj názor je, že SPD je řízena někým v pozadí,“ uvádí bývalý předseda SNK ED, který upozornil i na dřívější působení poslance Podala ve Straně práv občanů.

„Na vlastní uši jsem slyšel, že přestupoval z SPO do SPD proto, aby si tu stranu pohlídali. Působí to na mě dojmem, že další v pořadí bude Tomio Okamura,“ naráží na nedávné rozhodnutí sněmu SPD vyškrtnout Okamurovo jméno z názvu hnutí.

„Nevím, jestli si to uvědomuje. Odvedl těžkou práci na začátku, byl tím maskotem, ale teď se mu může stát to samé jako v Úsvitu,“ míní Dohnálek.