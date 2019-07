Utři si bradu od mlíka, odepsalo ANO studentovi, autora vzkazu tají

Dvacetiletý Rudolf Brož studuje vysokou školu v Olomouci. Pochází ale ze Šumperka, kde sleduje politické dění, organizoval i některé demonstrace a na podzim poprvé zkusil kandidovat do zastupitelstva.

Minulý pátek se dozvěděl, že městská rada, v níž je zastoupeno i hnutí ANO, schválila cestu šumperské delegace do Číny. Ještě na jaře přitom zástupci hnutí premiéra Andreje Babiše podpořili vyvěšení tibetské vlajky na radnici.

Brož proto napsal zprávu na oficiální facebookový profil hnutí ANO v Šumperku:

„Mohu poprosit o objasnění vašeho hodnotového veletoče, kdy jste na jaře podpořili vyvěšení vlajky Tibetu na radnici, a dnes jste údajně podpořili cestu šumperské delegace do Číny, která soustavně porušuje lidská práva Tibetu a ostatních menšin. To je vidina jejich investic tak vysoká a reálná? Z aktivit nejvyšších pater politiky víme, jak je to s čínskými investicemi v Česku.“

Zprávu napsal ve tři čtvrtě na sedm večer, za necelé dvě hodiny mu přišla odpověď. „Rudánku, utři si pocintanou bradu od mlíka a běž opruzovat jinam,“ zněla příkrá reakce jednoho ze správců profilu.

Přístup ke stránce má více lidí

Ani po několika dnech však není jasné, kdo ze šumperského ANO s Brožem komunikoval.

Podle zastupitele a někdejšího předsedy místní organizace ANO Martina Janíčka měli ještě začátkem roku k profilu přístup čtyři lidé: on, současný místostarosta Šumperku Jakub Jirgl, radní Martin Hoždora a marketingový specialista hnutí Marek Prchal.

„Mně byl přístup odebrán někdy v lednu či únoru,“ dodává však Janíček. Na podzim vedl Janíček ANO do komunálních voleb jako lídr kandidátky, ale následně na protest proti tomu, aby za něj dojednával koalici hejtman Ladislav Okleštěk, opustil vyjednávací tým i pozici předsedy místní organizace.

„Předpokládám, že teď editora a správce stránky dělá pan Hoždora nebo pan Jirgl. Troufám si říct, že to psal jeden z nich. Hlavní administrátor je pan Prchal, ale ten dělá především supervizi,“ popsal dřívější systém Janíček.

„Jméno vám neřekneme“

Místostarosta Šumperku Jakub Jirgl tvrdí, že on autorem reakce na Brožovu otázku není. „Já nejsem správce profilu. V tuto chvíli vím, že je správce pan Prchal,“ uvedl Jirgl pro MF DNES.

Vyjmenovat další lidi s přístupem k profilu hnutí nedokáže. „To bych se musel podívat, kdo tam má práva. Já s těmi příspěvky nepracuji. Já mám svůj profil,“ říká.

Ačkoliv je zjištění dalších uživatelů s přístupem ke stránce otázkou několika málo kliků na počítači, nedokázal na to v pondělí Jirgl najít čas. „Až se k tomu dostanu, tak vám řeknu,“ sdělil. „Nemyslím, že je to šťastný způsob komunikace,“ uvedl nicméně k samotné reakci na Brožovy otázky.

Radní Martin Hoždora se o konkrétních jménech vůbec bavit nechtěl. Podle něj má přístup ke stránce více lidí včetně externisty.

„Nemyslím, že ten text byl taková tragédie. Ten člověk, který to napsal, samozřejmě udělal chybu, že to nepsal ze svého soukromého profilu,“ přiznává Hoždora. „Byly mu odebrány přístupy a nebude nadále komunikovat za hnutí ANO v Šumperku,“ dodal.

„Jméno vám neřekneme. Budeme toho člověka chránit, protože to, co nám přistálo ve zprávách ze strany zástupců uskupení, které tady vyvolává demonstrace, hraničí až s anarchií a zvažujeme trestní oznámení,“ tvrdí Hoždora.

(Ne)omluva

Na stránce ANO, tohle je Šumperk se sice v sobotu objevila omluva, podle reakcí uživatelů však situaci příliš nenapravila.

„Asi jste si všimli, že jeden z našich kolegů odpověděl v soukromé zprávě z této stránky tak trochu příkřeji a zapomněl se podepsat, takže to vypadalo jako názor celé naší organizace. Prostě, propadl chvilkové emoci. Pisatel tuto soukromou zprávu zveřejnil. Pokud se někdo cítí dotčený, tak se mu omlouváme,“ zveřejnilo ANO opět bez podpisu.

Podle samotného Brože toto není omluva, jakou si představoval. V pondělí večer, poté, co se o téma celý den zajímala MF DNES, se někdo z ANO omluvil přímo Brožovi.

„Dnes mi přišla osobní omluva, nechci ji ale zveřejňovat. Byla autentičtější, byť stále nevím, kdo je autorem. Každopádně za ni děkuji,“ říká Brož.

Celá událost měla i další politický rozměr a vyvolala napětí v radniční koalici. Hnutí Šumperáci, za které Brož na podzim jako č. 17 kandidoval, totiž po volbách usedlo na radnici jako koaliční partner ANO.

„Jedním z našich cílů bylo větší zapojení mladých lidí do politiky. Šumperské ANO této snaze vrazilo kudlu do zad,“ zveřejnili v pondělí na Facebooku Šumperáci prohlášení svého radního Radovana Auera.