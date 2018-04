Všichni proti ANO. Malé strany v Pardubicích vytvářejí koalice

Lidé z Pardubic už nyní mají jistotu, že před komunálními volbami dostanou do schránek poněkud přehlednější archy. Kandidujících uskupení totiž poměrně výrazně ubude. Menší strany a sdružení vsadily na vytváření společných kandidátek.



Jako hlavní iniciátor podobných snah ve městě zafungoval bývalý náměstek primátorky a lídr Pardubáků František Brendl. „Jednak si myslíme, že nemá cenu, aby kandidovalo osm stran s podobným názvem, a pak také tohle může být cesta, jak oslabit favorita voleb hnutí ANO,“ uvedl Brendl, který si už plácl se zástupci Patriotů.

„Jednání ještě nejsou úplně skončená, ale s Pardubáky jsme na dobré cestě. Nyní finišujeme ještě s jedním partnerem. Jeho jméno oznámíme v týdnu na tiskové konferenci,“ uvedl lídr Patriotů a zastupitel města Jiří Lejhanec.

Podle informací MF DNES by třetím do party měla být parlamentní strana Starostové a nezávislí, které v Pardubicích vede zastupitel a bývalý starosta Dukly Jiří Hájek. „Zdá se, že to tak bude. Starosty jsme totiž oslovili, ale nakonec se rozhodli pro jiné uskupení,“ říká Vít Ulrych z KDU-ČSL.

Ovšem ani lidovci nezůstanou na ocet. V těchto dnech totiž probíhají intenzivní jednání se zástupci TOP 09. „Ještě to hotové není, nadále jednáme. Jsem ale optimista,“ řekl ke zrodu další městské volební koalice lídr pardubických lidovců František Weisbauer.



Ve hře je však ještě jedna větší spolupráce více stran. Měli by se o ni postarat Piráti, Strana zelených a místní sdružení Naše Pardubice, které reprezentuje zastupitel první městské části Filip Sedlák.

„Momentálně řešíme pořadí na kandidátce, ale domluva je taková, že budeme kandidovat s Piráty s tím, že místa na naší společné listině dostanou i politici ze Strany zelených,“ uvedl Sedlák za Naše Pardubice.

Rovnání politiků může být problém

A právě rovnání politiků v čele kandidátky může být nejtěžším bodem začátku spolupráce různých stran. Říká to třeba Tomáš Pelikán, pravděpodobný lídr Sdružení pro Pardubice, které nabídky na koaliční spolupráci odmítlo.

„Toho pnutí je tam rozhodně hodně. Jsem zvědavý, jak se kolegové porovnají. I tohle byl jeden z důvodů, proč jsme do toho nechtěli jít,“ uvedl dlouholetý šéf dopravního podniku a zastupitel města Pelikán.

Političtí konkurenti však za odmítnutím SPP vidí něco jiného - probíhající námluvy mezi sdružením a hnutím ANO na možné povolební spolupráci.



„Myslím si, že Tomáš Pelikán si lidsky sedl s primátorem za ANO Martinem Charvátem. Není určitě náhoda, že právě on jako jediný opoziční politik zůstal na čelné pozici v nějaké městské firmě,“ uvedl Brendl s tím, že jím tvořená koalice nabízela Sdružení pro Pardubice pozici lídra. „Takže na personálních otázkách naše debaty určitě neskončily,“ dodal Brendl.

Volby 2014 v Pardubicích jasně vyhrálo hnutí ANO, které za 21,44 procent hlasů bralo 11 mandátů v zastupitelstvu ze 39. Další strany už jen paběrkovaly. Druhá ČSSD dostala 12 procent hlasů a další partaje skončily s jednocifernými výsledky.

A vzhledem k politické situaci v zemi se nedá čekat, že by ANO mělo v Pardubicích výrazně ztratit. „Neříkáme, že jdeme apriori proti ANO, ale jasné je, že dohromady máme větší šanci uspět. Primárně nám jde o to, dát lidem jistotu, že jejich hlasy nepropadnou,“ uvedl ke koalicím Jiří Lejhanec.

Největší favorit na post primátora Martin Charvát zůstává v klidu. „Je to jejich svobodné rozhodnutí,“ komentuje snahy soupeřů.