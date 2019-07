Brněnské ANO nechce zůstat v opozici, plánuje se stát členem koalice

Hnutí ANO v Brně se nevzdává snah dostat se do vedení města. Už mu jako vítězi voleb nejde o křeslo primátora, rád by ale získal alespoň křeslo náměstka a hledá nové tváře. V ohrožení by tím mohli být nyní koaliční Piráti.