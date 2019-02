Moravskoslezští politici ANO v kraji dominují, ve vedení hnutí paběrkují

Uspěl až při hlasování na člena předsednictva. Přitom v loňských komunálních volbách získal v Ostravě přes třicet procent, což byl mezi většími městy nejlepší výsledek v zemi.

Macura by silnější zastoupení kraje ve vedení hnutí přivítal. „Ale současný stav odráží aktuální poměr sil. Ostatně není tak vzdálena doba, když jsme v celostátním vedení neměli nikoho. A některých krajů se to týká dosud,“ reagoval.

Podobně hovořil i krajský šéf hnutí ANO, hejtman a poslanec Ivo Vondrák. Připustil, že nezvolení Macury místopředsedou vnímá jako promarněnou šanci.

Moravskoslezský hejtman, poslanec a krajský šéf hnutí ANO Ivo Vondrák.

„Kdyby však nebyl zvolen ani do předsednictva, tak už by to byl velmi špatný signál,“ konstatoval Vondrák.

Macura nepovažuje nenaplněnou kandidaturu na místopředsedu za neúspěch, natož za debakl. Naopak si váží toho, že ačkoliv měl na sněmu nominaci jen svého kraje s 30 hlasy, nakonec získal 115 hlasů.

Protikandidáti si vyjednali širší podporu

„Všichni mí protikandidáti si vyjednali nominace z více krajů, navíc se ve všech případech jednalo o zasloužilé a osvědčené členy předsednictva,“ vysvětlil Macura.

Dodal, že poté ve volbách do předsednictva získal druhý nejvyšší počet hlasů.

Právě Macura měl na pražském sněmu hnutí nejkritičtější projev, ve kterém upozorňoval, že se ANO posouvá hodně do levého politického spektra a mnozí voliči jeho směru přestávají rozumět.

Někteří proto dávali Macurovu prohranou kandidaturu do souvislosti právě s jeho názory, v Babišově hnutí poměrně výjimečnými.

Babiš: Je mi jedno, kdo tam je

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš to v rozhovoru pro MF DNES odmítl. Připustil ale, že Macurovy obavy o přílišnou levicovost ANO nesdílí.

„Na složení místopředsedů jsem však neměl žádný vliv. Vy si fakt myslíte, že jsem chodil a nějak lobboval? Mně je ve finále úplně jedno, kdo tam je,“ řekl Babiš.

Macura nevylučuje, že jeho názory měly na hlasování některých delegátů vliv, ale hned upozornil, že naopak mnoho lidí za ním na sněmu chodilo a vyjadřovalo podporu.

„Větší vliv na výsledek jistě měla vnitrostranická jednání o podpoře a podprahová sdělení pana předsedy a prvního místopředsedy, jak by si nejužší vedení hnutí do budoucna představovali,“ míní Macura.

Vrcholným představitelům by to však nezazlíval. „Také upřednostňuji, pokud si můžu svůj nejbližší tým poskládat sám,“ vysvětlil.

Politolog: Postup v hierarchii hnutí není na pořadu dne

První muž hnutí ANO v kraji Vondrák považuje složení místopředsedů v celostátním vedení za logické.

„Richard Brabec jako místopředseda vlády musel místo ve vedení získat, paní Jermanová (středočeská hejtmanka, pozn. red.) tam je, řekněme, za genderovou vyváženost. Petr Vokřál (exprimátor Brna, pozn. red.) tam byl už předtím a Radka Vondráčka coby předsedu Poslanecké sněmovny asi chtěli ve vedení hnutí také,“ předestřel.

Podle Michala Kuděly, politologa z Fakulty veřejných politik Slezské univerzity Opava, potřebuje hnutí ANO v současné dominantní situaci deklarovat jednotu a soustředit se na úspěch. Jak dále řekl, není proto zřejmě v zájmu hnutí mít v nejužším vedení člověka, který by mohl soustředit oponentní názory.

„Macura je pro ANO velmi platným politikem na lokální úrovni, avšak vzhledem k jeho názorům není jeho postup v hierarchii hnutí na pořadu dne,“ uvedl Kuděla.