Hnutí ANO se rýsuje cesta zpět do vedení Brna, zákulisím letí nabídka ODS

„Poprvé se otevírá cesta k jednání. ODS to však podmiňuje tím, že si do vedení nezvolíme například Richarda Mrázka, Marka Janíčka či Petra Vokřála, kteří jsou spojeni s kontroverzními věcmi z minulosti. Musíme si odhlasovat tým, který bude držet při sobě a bude svolný k jednáním,“ uvedl pod podmínkou anonymity jeden z vlivných členů ANO.

Úvahy o změnách ve vedení města potvrzují i další lidé, kteří vidí do zákulisí brněnské politiky.

O velkém zájmu dostat se do koalice mluví i předsedkyně místní organizace ANO Karin Karasová, která se na sněmu pokusí svůj post obhájit. „Samozřejmě, že stále chceme být součástí koalice. A je pravda, že s některými členy současné vlády na městě si poměrně hodně rozumíme,“ přiznala Karasová pro MF DNES. Zatím je jedinou kandidátkou na šéfku brněnské buňky.

Vstupu do koalice s občanskými demokraty je nakloněný i předseda ivanovického ANO Jiří Faltýnek, syn prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka. „Podle informací, které jsem zaslechl v kuloárech, vadí některým členům současné koalice osobnost prvního náměstka primátorky Petra Hladíka, který je pro některé až příliš ambiciózní,“ prohlásil Faltýnek.

To nepřímo potvrzují i náměstci primátorky Oliver Pospíšil (ČSSD) a Robert Kerndl (ODS). „Ale když jsme šli do koalice, věděli jsme, kdo jaký je. Podobně jsou na tom i ostatní radní a náměstci v koalici,“ podotýká Kerndl.

Spolupráce funguje velmi dobře, říká Hladík

Nespokojenost ODS s fungováním koalice pramení také z faktu, že už několikrát byla na jednání rady přehlasována lidovci a Piráty. Všiml si toho i bývalý náměstek primátora za ODS Robert Kotzian.

„Opakovaně jsem se již vyjádřil, že považuji za skutečného primátora Petra Hladíka. Je to prohnaný politik a ODS není v lehké situaci. Ani co se týče ANO, u kterého má po volbách vroubek,“ myslí si Kotzian, který se aktuálně hlásí k hnutí Trikolóra.

Sám Hladík (KDU-ČSL) si není vědom, že by uvnitř koalice docházelo k názorovým neshodám.

„Myslím, že spolupráce funguje velmi dobře, koalice je stabilní, mám z toho dobrý pocit. Daří se naplňovat věci, na kterých jsme se dohodli, takže nevidím žádný problém. A co se týče vyjednávání s ANO, nemám o tom žádné informace,“ tvrdí Hladík.

Šéf brněnské ODS Kerndl zákulisní nabídku pro ANO, která by mohla vyústit ve změnu koalice, přímo nekomentoval. „Za nás teď můžu změnu vyloučit, ale co ostatní, to nemůžu vědět,“ prohlásil Kerndl.

ANO má za úkol najít „stravitelné“ tváře

V brněnském ANO se ale mluví o tom, že úkolem pro hnutí teď je najít sestavu, která by byla pro ODS „stravitelná“. Tedy bez Vokřála nebo Mrázka. Podle zdrojů z hnutí by se prvním místopředsedou mohl stát Pavel Dvořák, který přitom z předsednictva odešel v době, kdy se provalila kauza machinací s veřejnými zakázkami na Brně-střed.

Hlavním obviněným je v ní dnes už bývalý místostarosta této městské části za ANO Jiří Švachula a blízký přítel Dvořáka, který byl ještě letos v březnu předsedou brněnské organizace. Nedávnou rezignaci zdůvodnil složitou rodinnou situací. V pondělí se ke své budoucnosti nevyjádřil. „Jsem měsíc v USA. Na shledanou,“ řekl Dvořák do telefonu a zavěsil.

Podle Karasové sám neměl ambice vrátit se do vedení. „Požádala jsem ho o pokračování spolupráce na základě dobrých zkušeností, stejně jako Víta Prýgla (dlouholetý vedoucí tarifního odboru brněnského dopravního podniku – pozn. red.), který je dalším kandidátem do předsednictva,“ uvedla Karasová.

Mezi ty, kteří se snaží navázat spolupráci ANO s ODS, patří podle Faltýnka právě bývalý primátor Petr Vokřál. V pondělí Vokřál nezvedal telefon ani neodpověděl na SMS. Před několika dny ale na sociálních sítích zavzpomínal na situaci po loňských komunálních volbách, kdy se ANO ocitlo v opozici, což označil za „megapodraz“.

„Uvidíme, třeba to byl jen takový startovací rok, a jak se pracuje naplno, nám vedení Brna teprve ukáže,“ napsal Vokřál. Sám se přitom netají hejtmanskými ambicemi, čímž by odblokoval jednu z podmínek ODS.

Podle náměstka primátorky Tomáše Koláčného (Piráti) se podobnými výroky snaží ANO jako vítěz voleb koalici nahlodávat. Rok od podpisu koaliční smlouvy uplyne 5. listopadu.