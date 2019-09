Hlučín nuceně obnovil územní plán, restituentka chce dále bojovat

„Soud nerozporoval, že by v dané oblasti nemohlo být to, co jsme schválili v roce 2017. Pouze to zrušil z důvodu nedostatečného zdůvodnění a vypořádávání námitek,“ uvedl na jednání zastupitelů starosta Pavel Paschek.

Městský architekt Jan Richter doplnil, že tak město ušetří čas a peníze. „Jakákoliv jiná změna bude znamenat, že územní plán nelze pořídit ve zkráceném řízení. Půjde o delší a finančně nákladnější proces,“ řekl.

Krajský soud části územního plánu zrušil na základě žaloby občanky Claudie Ondrušové. Ta v restituci získala zpět zemědělské pozemky po rodičích a v hospodářské tradici rodiny chce pokračovat. Pozemky však v 90. letech změnily status na veřejnou zeleň a biokoridor, což užívání znemožňuje. Soud na její podnět zrušil i některé další části územního plánu.

Opozice na jednání navrhovala zapracovat požadavky Claudie Ondrušové, v hlasování však neuspěla.

Opozice s výsledkem nesouhlasí

„Paní Ondrušová své požadavky podala několikrát a vždy jí bylo řečeno, že to není možné. A nám, když jsme o územním plánu rozhodovali, bylo řečeno totéž. A najednou vidíme, že to tak není. Že existují možnosti úpravy, aby se vyhovělo paní Ondrušové a biokoridor byl zachován,“ vysvětlila návrh opoziční zastupitelka Blanka Kotrlová.

Pro původní znění územního plánu se vyslovilo dvanáct z přítomných devatenácti zastupitelů. Ondrušová chce v boji pokračovat. „Argumenty nikoho nezajímají. To, že jsem se obrátila k soudu, byl zoufalý krok, aby se mnou vůbec někdo jednal. Budu hledat právní ochranu, dokud mi bude bezdůvodně bráněno pozemky řádně využívat,“ konstatovala Claudia Ondrušová.