ANKETA: Hlasujte pro nejkrásnější studentku Hradeckého Majálesu 2018

„Vyhlášení vítězné Miss Majáles 2018 plánujeme v rámci hlavního programu Majálesu 20. dubna na jednom z hlavních pódií okolo 19. hodiny. Vítězka se může těšit na zajímavé ceny,“ říká mluvčí festivalu Robert Přinesdomů.



Hradecký Majáles se bude letos opět konat v Šimkových sadech. Návštěvníci se mohou těšit například na Tomáše Kluse, Rybičky 48, UDG, Wohnout nebo slovenské Horkýže Slíže.

Nejkrásnější dívku Hradeckého Majálesu vybírejte zde Anketa se uzavře 20. dubna v pravé poledne. Hlasovat (líbí/nelíbí) můžete i pro více dívek. Každá má v galerii dva snímky, hlasy u obou se sčítají.

V rámci hlavního programu se bude 20. dubna volit také král Majálesu. O titul mají zájem studenti hradeckých škol - Užin z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity Obrany, Žmolík I. z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a Marek z Biskupského gymnázia. Prezentovat se budou spolu se svými družinami ve volné disciplíně.

O titul Miss se letos uchází dvě vysokoškolačky a dvě studentky středních škol. Za Univerzitu Hradec Králové kandiduje studentka cizích jazyků pro cestovní ruch Eliška Brotánková, za hradeckou lékařskou fakultu budoucí sestřička Pavla Jelínková, za Střední průmyslovou školu stavební Natálie Mikasová a letos poprvé se v soutěži objeví také Američanka - Mackena Gardner ze střední školy Trading centre v Litomyšli.

1 Eliška Brotánková

Představení: Je mi 21 let a studuji Univerzitu Hradec Králové, 2. ročník oboru Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický a německý jazyk. Z toho plynou také některé mé záliby, například cestování. Mým největším koníčkem je v současné době tanec s obručí (hoop-dance), kterému se věnuji už čtyři roky. Učím se ho sama podle videí, protože ho v okolí nikdo nevyučuje. Před pár týdny jsem měla své první oficiální vystoupení. Celkově mám moc ráda pohyb a různé sporty, oblíbila jsem si například zumbu nebo volejbal. V neposlední řadě miluji dobré jídlo, jako asi skoro všichni. V Hradci Králové žiji momentálně druhým rokem, kvůli studiu vysoké školy, jinak jsem až z Chomutova. Hradec jsem si za tu dobu hodně oblíbila, mimo jiné hlavně proto, že je tu velké množství akcí a člověk se nikdy nenudí. A Majáles je jednou z nejlepších. Minulý rok jsem si ho moc užila a myslím si, že by bylo dobré, aby se na Majálesu ukázala nějaká studentka právě z UHK, protože Hradec je vyloženě studentské město.

Jaké vlastnosti by měla mít správná Miss?

Správná Miss by podle mě rozhodně měla být usměvavá a veselá. Také by měla být sama sebou a mít sama sebe ráda, protože to je základ, samozřejmě všeho s mírou.



Proč byste měla vyhrát, jaké máte dobré vlastnosti?

Mezi mé dobré vlastnosti patří například to, že se snažím v každém vidět něco dobrého a dokážu si ze sebe udělat legraci. A proč bych měla vyhrát? Třeba proto, že jsem živým příkladem toho, že nemusíte být z Hradce na to, abyste ho milovali.



A vaše nejhorší vlastnost?

Mou nejhorší vlastností je asi nerozhodnost, kolikrát nad některými věcmi polemizuji a přemýšlím moc dlouho. Nebo dobrosrdečnost. K lidem jsem moc milá a dělá mi problém říct „ne“, až se mi to někdy nevyplácí. Vidíte, už jsem zase nerozhodná, neumím vybrat jen jednu vlastnost.



2 Natálie Mikasová

Představení: Jsem devatenáctiletou studentkou maturitního ročníku na Střední průmyslové škole stavební. Mým snem je jednou projektovat nové domečky a tím zachránit svět, zajistit krásné bydlení všem. Myslím, že tak hned zmizí ze světa nenávist a zajistím tak světový mír!

Jaké vlastnosti by měla mít správná Miss?

Nová miss by měla být nejen krásná, ale také vtipná a chytrá.



Proč byste měla vyhrát, jaké máte dobré vlastnosti?

Takže, proč bych měla vyhrát já? Myslím si, že splňuji vše, jsem krásná, vtipná a chytrá. Tak si myslím, že jsem ideální kandidátka na miss.

A vaše nejhorší vlastnost?

Jelikož jsem nerozhodná a mám strach z poznávání nových lidí a mluvení s nimi, tak bych se tímto ráda překonala a ukázala si, že zvládnu vše.

3 Pavla Jelínková

Představení: Studuji bakalářské studium Lékařské fakulty HK. Ráda bych reprezentovala naši školu při své kandidatuře na Miss Majáles 2018. Jsem krásná, poněvadž jsem zdravotní sestřička. A kdo by nechtěl zdravotní sestřičku, ty jsou vždycky krásné. A jenom to souvětí „Odložte si, prosím“, které říkají. Mé míry jsou 85/67/100. Velikost podprsenky 75C. Jsem vtipná a kreativní, což se projevuje hlavně v sarkastických odpovědích. Jsem domina, chtěla bych se věnovat shibari, protože svazování lidí je krásná věc. Mám vysoké sebevědomí, protože vím, že můj zadek je dokonalý a procpe mě všude. Proto bych se ráda stala letošní Miss Majáles.

Jaké vlastnosti by měla mít správná Miss?

Myslím si, že každá Miss by měla být tak trochu šílená a nebo mít takové přátele. Protože nikdo, kdo je při smyslech by do toho nešel. A já obě podmínky splňuji vrchovatě.

Proč byste měla vyhrát, jaké máte dobré vlastnosti?

Možná by to mohlo být to, že se nebojím výzev, nevzdávám se a snažím se žít život na plno, protože nechci litovat toho, co jsem mohla udělat a neudělala.

A vaše nejhorší vlastnost?

Moje nejhorší vlastnost je asi ta, že se nechám unést chvilkovou myšlenkou, pro příklad: přihlásila jsem se na Miss Majáles.

4 Mackena Gardner

Představení: Jmenuji se Maky, bydlím v Rohozné u Poličky a studuju v Trading centre v Litomyšli. Je mi šestnáct. Jsem Američanka. Mluvím trošku česky, ale spíše česky rozumím. Ráda tancuju moderní tance a hip hop, také dělám balet. Chtěla bych být novou Miss Majáles, protože je to něco, co mohu dělat a co mě baví a na co mohu být hrdá. A takovou šanci už bych nemusela znovu dostat.

Jaké vlastnosti by měla mít správná Miss?

Myslím že správná Miss by měla mít laskavost, porozumění, obětavost a vnitřní krásu. Laskavost ke zvířatům, přírodě, planetě a vůbec ke všemu a všem. Porozumění namísto předsudků, protože nikdo není dokonalý a všichni jsou svým způsobem hodní. Obětavost postavit zájmy jiných před své vlastní a vnitřní krásu a velké srdce, aby viděla v lidech to nejlepší.

Proč byste měla vyhrát, jaké máte dobré vlastnosti?

Věřím, že mými dobrými vlastnostmi jsou energičnost a vášeň. Tvrdě pracuji a nevzdávám se věcí, na nichž mi záleží. Mám velké srdce pro zvířata, zemi a lidi. Těším se, co mi život v budoucnu přinese.

A vaše nejhorší vlastnost?

Mojí nejhorší vlastností je nedostatek sebevědomí. Málo si věřím a tvrdím, že velké věci jsou pro mě příliš těžké. Jsem také pyšná. Když se kolem sebe rozhlédnu, vidím problémy způsobené pýchou. Uvědomuji si tím, že bych pyšná být neměla. To je něco, co se snažím neustále zlepšit.