Výsadkáři ze Spelteru ukrývali zbraně v hrobkách, včelínech i hrázích

Výsadek Spelter se uskutečnil v noci na 5. května 1944. Tvořili jej kapitán Břetislav Chrastina, rotný Jaroslav Kotásek, rotný Rudolf Novotný a četař Jan Vavrda.

„Památník výsadkářů jsme zde odhalili v roce 2011 a od té doby se zde každoročně scházíme, abychom uctili jejich odkaz a památku,“ řekla mluvčí náměšťské základny Štěpánka Tříletá.

Pietního setkání se zúčastnili také zástupci okolních samospráv a školáci z Myslibořic a Jaroměřic nad Rokytnou. Na setkání přijeli také Jaroslav Vavrda a Hana Vavrdová-Zelenková - syn a dcera Jana Vavrdy, četaře ze Spelteru.

„Co na tomto místě prožíváme? Zahořknutí. Že se komunistické bandě v padesátých letech podařilo zničit manželství našich rodičů a nás děti rozdělit. Tatínek byl v roce 1950 ve vězení. Komunisté likvidovali všechny zahraniční piloty a parašutisty, protože oni předtím žili ve svobodném světě a komunisté se báli, že by jim tady do toho kecali. Tatínek měl jako vojenský důstojník ve své kanceláři popelník vyrobený z granátů a za to byl obviněn a odsouzen za nedovolené ozbrojování,“ řekl Jaroslav Vavrda.

Výsadek byl úspěšný, i když ho od počátku provázela smůla

Jan Vavrda ve vězení zahájil hladovku, načež byl po roce z vězení propuštěn. Z armády, v níž ještě po válce sloužil, ho ale komunistický režim vyhnal.

„Vytvořil přitom například několik patentů, které se dodnes používají například při navigaci letadel. Měl smutný život: nemohl vykonávat své povolání, musel pracovat jako dělník, než si udělal při práci střední školu. Nemohl se s nikým stýkat, protože byl sledován, takže neměl ani žádné přátele. Tito lidé, kteří bojovali za naši svobodu, měli mít lepší život, ale vděku se nedočkali,“ mrzí Hanu Vavrdovou-Zelenkovou.

Na setkání dorazila také Věra Doleželová, dcera hajného Františka Vitouše na hájence Na Vostrých u Myslibořic, který parašutistům pomáhal. Díky konfidentům gestapo parašutisty na hájence vypátralo a obklíčilo. Přitom byl zastřelen Jaroslav Kotásek. Vavrda s Novotným a hajným Vitoušem z obklíčení stačili uprchnout.

Úkolem výsadku Spelter bylo podporovat a rozšířit činnost domácího protinacistického odboje. Výsadek byl úspěšný, ale od počátku byl také komplikovaný. Jednomu z parašutistů se při doskoku zamotal padák do větví, takže ho pak nebylo možné ukrýt. Kapitán Chrastina při brodění ztratil boty. Rozhodl se opatřit si jiné, od skupiny se oddělil a nikdy se k ní už nepřipojil. Později se přidal k partyzánům na Slovensku.

Odbojáři dokázali přijmout a ukrýt zásilky zbraní v tunách

Přestože byl výsadek zdařilý. „Tito lidé dokázali konsolidovat 218 lidí, kteří už byli předtím nějak organizováni v rámci odbojové organizace Obrana národa i nových spolupracovníků, zapojili je do odboje a dokázali je vyzbrojit,“ řekl ve svém proslovu velitel náměšťské základny Miroslav Svoboda.

Odbojáři s parašutisty dokázali přijmout zásilky zbraní řádově v tunách. „Vím, co to je přepravit takové množství materiálu za týden, ale nedovedu si to představit bez mechanizace a za jednu noc. Oni dokázali ukrýt materiál velice sofistikovaně v Domamili, v Babicích a v dalších okolních vesnicích. Zbraně schovávali u lidí, ve včelínech, v hrobkách, ve větvích stromů, v hrázích rybníků,“ připomněl Svoboda.

Připomněl i následný nástup padesátých let. „Oni za nás nasazovali své životy. A pak přišla nová moc, která si s lidmi, kteří stavěli tuto republiku na nohy, začíná vyřizovat své účty. Je to velice poučné memento, které je a zůstává v tomto kraji,“ dodal Svoboda.

Setkání se zúčastnil také badatel Vlastislav Janík, který se dlouhodobě výsadkem Spelter a na něj navázanou odbojovou organizací Lenka JIH zabývá.

„Unikátem Spelteru bylo, že si jeho členové sestavili vlastní amatérskou vysílačku, na které navázali spojení s Londýnem, a pak vykorespondovali shozy zbraní, předávali strategické informace zahraniční rozvědce. Druhým fenoménem je spolupráce této větve odboje s představiteli církve - pomáhali jim farář Benedikt Novoměstský, páter Jan Podveský, děkan Jan Opletal. Tito lidé věděli, že proti zlu přicházejícímu skrze nacismus a poté komunismus je potřeba bojovat stejnými prostředky, kterými sem toto zlo přichází,“ řekl Janík.