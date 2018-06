Plzeň se vrátila do první republiky. Lidé si v dešti připomněli vznik státu

„Letos to bylo výjimečné, protože jsme se chtěli připojit k oslavám, které probíhají. V příštích letech zřejmě půjdeme opět hlouběji do historie. Ale nevylučuji, že se k období první republiky ještě nějakým způsobem vrátíme,“ uvedla ředitelka Nadace 700 let města Plzně Alena Kozáková.



Lidé si akci velmi pochvalovali. Jediné, co nevyšlo, bylo počasí. „Tentokrát nás hodně potrápilo. Chvílemi bylo vedro, pak nás zase spláchl déšť. Návštěvnost tím byla hodně ovlivněna. Musím ale návštěvníky pochválit, že se večer vrátili,“ konstatuje Kozáková.

Lidé, kteří na akci dorazili, ustavili i jeden český rekord. V Plzni se totiž sešlo na jednom místě nejvíce lidí v oblečení z první republiky. Na náměstí Republiky jich v sobotu dorazilo 374. „Jsme rádi, že si lidé vzali šaty z období před sto lety. Podpořilo to atmosféru,“ dodává Kozáková.

Největší ohlasy prý byly na komentované prohlídky budovy České spořitelny a účast postavy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka v odpoledním průvodu. I ten se samozřejmě nesl převážně v prvorepublikovém duchu. Nechyběli tady dámy v elegantních róbách, pánové v dobových vojenských uniformách nebo historické automobily.

I tentokrát se do procesí zapojili účastníci Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF. Do Plzně na něj přijely soubory nejen z celé České republiky, ale i ze Slovenska, Polska, Bulharska nebo Španělska.

Atraktivní podívanou nabídla například rekonstrukce atentátu na Františka Ferdinanda d´Este, večerní průvod strašidel nebo taneční vystoupení. Několikrát během víkendu se také uskutečnilo komponované vystoupení na základě vyprávění kronikáře.