Historická auta i motocykly ovládnou o víkendu Bohumín

Vzácné a nablýskané stařičké automobily a motocykly, posádky oděné do historických kostýmů, módní přehlídky a soutěže elegance i stylová jazzová hudba. To je v kostce program na nadcházející sobotu, který nejen pro Bohumínské připravila městská kulturní agentura K3 s ostravským Veteran car clubem. Začíná v deset dopoledne a potrvá až do třetí hodiny odpolední.

„Součástí akce je soutěž elegance dobových vozů. Odborná porota bude posuzovat nejen samotné veterány, ale i soulad s vizáží posádky, a to nejen podle doby výroby auta či motocyklu, ale také podle charakteru vozidla. Máme slíbeno, že branami parku projede více než stovka historických dopravních prostředků,“ uvedl ředitel K3 Bohumín Karel Balcar.

Mezi naleštěnými bouráky a raritami nebudou chybět značky BMW, Mercedes, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Jaguar, Ford a další. Z české kotliny dorazí několik typů Tatry, Škoda, Aero, Brněnská Z či Praga.

„Jde o prestižní akci, která se v minulých letech konala v zámeckém parku v Kuníně. Jsme rádi, že si organizátoři letos vybrali náš Hobbypark a rozhodli jsme se ji finančně podpořit. Bohumíňáci mají jedinečnou příležitost spatřit pod širým nebem tak unikátní sbírku historických vozů,“ doplnil starosta Bohumína Petr Vícha.

Vstupné na akci je symbolické, třicet korun na hlavu. Organizátoři ještě upozorňují veřejnost, že před zahájením akce bude z bezpečnostních důvodů Hobbypark uzavřen. „Očekáváme příjezd velkého počtu aut, budeme připravovat zázemí, proto nechceme riskovat jakýkoliv úraz dětí, které se v té době běžně v Hobíčku pohybují. První návštěvníky pustíme do areálu o půl desáté dopoledne,“ vysvětlil Balcar.