VIDEO: Prolezte si rysa i zmiji. V Krkonoších si pohrají i dospělí

U horní stanice lanové dráhy Portášky ve Velké Úpě finišuje stavba hřiště za více než 40 milionů korun. Modely typických krkonošských zvířat jsou sochami a zároveň herními prvky s prolézačkami, tobogany, úkryty a šplhacími sítěmi.

Součástí herní krajiny Pecka je vodní svět s mlokem i lanový park z napodobenin hnízda čápa černého. Bude to hlavní novinka letošní turistické sezony v Krkonoších. Vzniká v nadmořské výšce 1 050 metrů od května, v současnosti je většina ze 16 objektů už hotová.

„Škála je hodně široká. Není tu pevná hranice mezi sochou, architekturou a herním prvkem. Různě se to prolíná. Některé prvky jsou víc konkrétní, jiné abstraktnější,“ říká sochař Matěj Hájek, který je společně s architektkou Terezou Kučerovou autorem originálního konceptu.

Oba tvůrci jsou podepsaní také pod amazonskou stromovou vesnicí Bororo v pražské zoologické zahradě, která se v roce 2014 stala stavbou roku.

Koncept označují jako playscape – herní krajinu. Ožívají v ní rys, zmije, jelen, mravenci i endemitní plž vřetenovka. Jsou sochami a prolézačkami zároveň. „Není to jen hřiště pro děti. Cílem je, aby se do hry zapojili i rodiče. Jednotlivé prvky jsou vymyšlené přímo pro tuto lokalitu a některé jsou fyzicky náročnější. Je to motivace také pro rodiče, aby si herní krajinu prošli,“ poznamenává Tereza Kučerová.

Zdálky viditelnou dominantou na louce pod lesem je osm metrů vysoké paroží padlého jelena a trup. Oblouková konstrukce z lepeného dřeva je prolézačkou, paroží bude sloužit i jako rozhledna. Vystoupat se na něj dá po schodech a dřevěných podestách, ale také po síti na boku. Z vrcholu dolů vede tobogan. Před parožím je „zatrubněná“ terénní vlna znázorňující lebku jelena, do které se dá vlézt.

Sedm hnízd čápů propojí lanový park

V lese je série jezevčích a liščích nor s vypnutými sítěmi, obří zmije a vřetenovka, které lze prolézt. Víc sochou než herním prvkem je skupina bojujících mravenců. Největší stavbou je rys. Vstupem do šelmy bude její hlava, dutiny uvnitř poslouží jako skrýše.

Na kraji lesa vznikly mravenčí larvy z umělého kamene i odpočinková dřevěná mola. Lesní část u lanovky spojuje se Sagasserovými boudami lanový park. Visuté lávky vedou mezi sedmi hnízdy čápa černého, která jsou na zhruba pět metrů vysokých ocelových sloupech. Celá trasa měří 150 metrů. Přímo u Portášových bud pak vzniká vodní svět, který využije stávající vodoteč, s mlokem.

Kromě mravenců nebudou mít sochy žádnou povrchovou úpravu. „Časem zešednou a splynou s okolní krajinou,“ podotýká Tereza Kučerová. Součástí herní krajiny bude také ilustrovaná naučná stezka v jednotném grafickém stylu, která představí jednotlivá krkonošská zvířata.

Přímo u stanice lanové dráhy vzniká zázemí s informačním centrem a toaletami. Podle tvůrců budou moci rodiny s dětmi v herní krajině strávit hodinu i půl dne. „Myslím si, že jen rychlá procházka po herních prvcích zabere hodinu. Bez problémů tu ale rodiny budou moci zůstat celé odpoledne,“ domnívá se Matěj Hájek.

Odolné dřevo dovezené ze Sibiře zešedne a splyne s okolím

Herní krajina začala u horní stanice lanové dráhy vznikat v květnu, všechny dřevěné modely a prolézačky jsou z odolného sibiřského modřínu. Stavaři dopravili ze šest tisíc kilometrů vzdálené Sibiře přes sto kubíků lepeného dřeva a 160 metrů krychlových řeziva. Většinu soch tesaři sestavili přímo na místě.

„Všechny atrakce jsou ukotveny zemními vruty. Nejnáročnější bylo umístit prvky do členitého terénu, který tu je. Většinou se nacházejí v lese, a hledali jsme proto takové řešení, abychom nemuseli příliš kácet,“ vysvětluje stavbyvedoucí Daniel Hrachovec.

Pec pod Sněžkou si od projektu za 45 milionů korun slibuje výrazné oživení cestovního ruchu v této lokalitě. Obec na něj získala třicetimilionovou dotaci.

„Herní krajina je originál, který nemá v Česku obdoby,“ upozorňuje starosta Pece Alan Tomášek. Vstup bude bezplatný.

SkiResort Černá hora-Pec, který provozuje zdejší skiareál, současně s otevřením herní krajiny zahájí provoz nových půjčoven horských koloběžek. Jedna bude dole ve Velké Úpě, druhá na Portáškách u horní stanice třísedačkové lanovky. Zájemci mají na výběr ze tří tras různé obtížnosti od čtyř do devíti kilometrů.

Lanová dráha se po jarní výměně řídicího systému rozjela začátkem července a v provozu bude každý den až do konce září. Slavnostní otevření herní krajiny s komentovanou prohlídkou se uskuteční v sobotu 21. července. Doprovodný program začne v 10 hodin, prohlídka se koná ve 14 hodin, o hodinu později zahraje kapela Happyjak2grepy.