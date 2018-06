Mnohdy není kam spěchat, říká režisér Procházka o komedii Zácpa

„Před dvěma lety jsme jeli s Ivou Janžurovou s představením Sbohem, zůstávám!, které uvádíme v Divadle Kalich, do Brna. Bylo to v únoru a my jsme uvízli na dálnici někde u Jihlavy,“ popisuje námět pro svou poslední hru Antonín Procházka.

Herci měli asi hodinu a půl rezervu. Podle Procházky byly zajímavé tři fáze čekání v zácpě.

„V prvních dvaceti minutách si říkáte: ‚To bude dobré, to se rozjede.‘ Posloucháte zprávy a tam nic nehlásí. Po takové hodině už to začíná vřít. Telefonujete, že budete mít zpoždění a nervozita stoupá. Zajímavé ale je, že zhruba po hodině a půl až dvou hodinách nastane zlom. Lidé přistoupí na skutečnost, že se nedá nic dělat. Najednou se začala otevírat auta a protože byl sníh, nějací kluci se koulovali. Před námi stál autobus s cizinci, kteří vylezli ven a začali si něco opékat,“ vypráví Procházka, jak dálnice začala žít. Všichni najednou nikam nespěchali.

Nová komedie přivádí na scénu třináct osobností s rozličným temperamentem, společenským postavením i životním přístupem.

V hlavních rolích se představí Monika Švábová, Martin Stránský, Bronislav Kotiš, Apolena Veldová, ale i samotný autor Antonín Procházka.

„Humor pramení z toho, jak se s patovou situací časového vakua, které ohrožuje jejich životní plány, vypořádávají. Hranice mezi neštěstím a štěstím je velice křehká. A tak vyvstává otázka, jestli to, co vidíme jako fatální průšvih, nemůže ve skutečnosti znamenat výhru,“ přibližuje děj lektorka dramaturgie činohry Marie Caltová.

„Tonda má velký cit, vážné problémy odlehčuje jemným humorem a dokáže psát hercům role přímo na tělo. Je to už má osmá Procházkova komedie a já jsem za ni moc vděčná. Mám ráda, když se lidi smějí, nabíjí mě to. Je to skvělý pocit, když vidíte, že se baví celé hlediště,“ říká herečka Monika Švábová.

Antonín Procházka nastoupil do Divadla J. K. Tyla v roce 1977. Svou první hru pro plzeňskou činohru - Klíč pro neděli - napsal v roce 1988. O jejím úspěchu svědčí skutečnost, že dosáhla úctyhodných sta repríz a vyhrála Diváckou cenu na pražském Festivalu Aktualit.

S ohlasem se setkaly i jeho hry Přes přísný zákaz dotýká se sněhu, Celebrity s. r. o., Jednotka intenzivní lásky a další.

„Jsem unavený ze skepse, která je ve společnosti. Chtěl jsem proto napsat hru, která by lidem přinesla radost do života. Proto vznikla komedie, která končí happyendem. Myslím si, že před prázdninami je to ideální. Doufám také, že Zácpa bude zastavení pro diváky, aby si uvědomili, že v mnoha případech není vůbec kam spěchat,“ uzavírá Antonín Procházka.