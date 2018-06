Olomoucký hejtman sedící i v parlamentu dál mlží, zda si nechá obě funkce

Od chvíle, kdy byl Okleštěk opětovně zvolen do Poslanecké sněmovny, už uběhlo téměř osm měsíců. Kritiku za kumulování funkcí odmítal, posléze jej však slíbil vyřešit hned, jakmile bude jmenována vláda s důvěrou.

„Uvidím, jak to bude všechno vypadat, a poté velice rychle učiním nějaké rozhodnutí,“ prohlásil v únoru.

Přestože se však vznik vlády s důvěrou v pravděpodobné podobě koalice ANO s ČSSD s výrazně kontroverzní tolerancí od KSČM už víceméně rýsuje, Okleštěk dál odmítá odkrýt karty ohledně budoucnosti své dvojrole.

„Ve věci ustanovení vlády s důvěrou se nic nezměnilo,“ reagoval nyní na dotaz MF DNES.

Okleštěk: Lidé mi dali čtyřikrát víc preferenčních hlasů

Okleštěk oba vysoké politické posty zastával ještě před parlamentními volbami. Zda si však obě funkce ponechá i po případném znovuzvolení, nechtěl loni na podzim příliš komentovat.

Když nakonec v říjnu uspěl, prohlásil, že mu „kumulace funkcí pomáhá v lepší práci pro občany“. Byť v minulosti se sám právě proti praxi hromadění postů vymezoval, což posléze vysvětlil tak, že názor změnil, když si souběh funkcí vyzkoušel.

„Vím, na které dveře v Praze zaklepat, a hlavně mě do nich pustí,“ obhajuje od té doby Okleštěk dvojroli.

Kritiku od veřejnosti podle svých slov přesto vnímá. „Proto jsem také dopředu avizoval, že podmíním mé kroky ve vztahu ke kumulaci funkcí především tím, jak rozhodnou v parlamentních volbách lidé. A ti mi dali čtyřikrát více preferenčních hlasů než v krajských volbách,“ argumentuje poslední půlrok Okleštěk.

Už začátkem roku přitom ignoroval výzvu šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, aby si každý z hejtmanů ANO zvolených současně do sněmovny vybral jen jeden post.

„Mám signály od koaličních partnerů ve vedení Olomouckého kraje, že vnímají mou možnost prosazovat zájmy kraje na půdě Poslanecké sněmovny jako prospěšnou a pozitivní věc pro celý náš region,“ obhajuje dnes kumulování funkcí Okleštěk.

Slavotínek: Exkluzivní přístup k činitelům má každý hejtman

Část opozice na kraji to ovšem vidí poněkud odlišně. „Argument, že hejtman, který je současně členem parlamentu, má exkluzivnější přístup k vysokým ústavním činitelům, považuji za lichý,“ je přesvědčen Ivo Slavotínek, předseda klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj.

„Hejtman, byť nečlen parlamentu, je natolik vážená a respektovaná funkce, že má exkluzivní přístup k naprosté většině ústavních činitelů a dveře otevřené do všech institucí státní správy. Neumím si představit, že by hejtmana odmítal přijmout například ministr nebo vysoký státní úředník. To by pro takového činitele byla nepochybně nelichotivá vizitka,“ dodává opoziční zastupitel.

Okleštěk není jediný poslanec za ANO, který kumuluje funkce. Původně se do Sněmovny dostali další tři hejtmani z Babišova hnutí.

Zatímco ale středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová se velmi brzy po zvolení do Sněmovny vzdala poslaneckého mandátu a Jana Vildumetzová pro změnu rezignovala v únoru na post karlovarské hejtmanky, moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák si zatím stejně jako Okleštěk nechává obě funkce.

V regionu není v podobné situaci Okleštěk sám. Nejviditelnější je případ olomouckého primátora Antonína Staňka z ČSSD, který rovněž sedí vedle primátorského křesla i na poslanecké židli. V posledních týdnech se o něm navíc hovoří jako o možném budoucím ministru kultury ve vznikající vládě.

Ještě před tím ho sociální demokraté nasadili jako jedničku kandidátky do podzimních komunálních voleb v Olomouci. Staněk v této souvislosti již před svou definitivní nominací naznačil, že pokud by znovu získal post primátora, dál už by ve zdvojení funkcí nejspíš nepokračoval s tím, že by zřejmě upřednostnil primátorský řetěz a poslaneckého mandátu se vzdal.