Boj o křeslo hejtmana začal, poslanec ANO kritizoval Netolického za dálnice

Poslanec Kolovratník kritizoval fakt, že z částky 2,7 miliardy korun slíbených od státu na dálniční přivaděče se už opravuje silnice z Litomyšle do České Třebové, a naopak při přípravě stavby přivaděče kolem Dašic kraj dohání zpoždění, byť tam dálnice bude hotová už v roce 2022. Podle poslance to souvisí s tím, že Martin Netolický pochází z České Třebové.

„Česká Třebová je základnou hejtmana, je to jeho priorita, a tak si to tam obíhá. Naopak západní část kraje, Pardubicko, mu blízká není, a tak to priorita nebyla,“ uvedl Kolovratník, který má ambici s Netolickým příští rok změřit síly v boji o hejtmanské křeslo.

Poslanec tvrdí, že kraj je ve věci přípravy stavby přivaděče kolem Dašic už poslední dva roky aktivní, ale začal pozdě. „Věděli, kde dálnice bude, evidentně zaspali,“ řekl.

Hejtman nesouhlasí, že by oprava silnice u Litomyšle byla jakýmkoli zvýhodňováním jedné části regionu.

„Pokud by někdy alespoň navštívil tuto část kraje, tak by zjistil, že jde o území, které bojovalo za severní variantu D35, dlouhodobě je odříznuté a jako kompenzace mu bylo nabídnuto připojení souměstí Česká Třebová - Ústí nad Orlicí na budoucí koridor dálnice,“ uvedl Netolický.

Nebylo to tak dramatické, vzkázal hejtman o slovech poslance

Ten po svém mluvčím Dominiku Bartákovi vzkázal, že měl s Kolovratníkem telefonický rozhovor a na problematice přivaděčů se shodli. „Mluvili spolu dlouho a nebylo to tak dramatické, jak to bylo původně popisované,“ řekl Barták.

Kraj má potíže s přípravou stavby přivaděčů a s výkupy pozemků, a tak nyní investuje ze státních prostředků určených na dálniční přivaděče tam, kde tyto problémy odpadají. A to je právě modernizace silnice II/358 mezi Litomyšlí a Českou Třebovou. Naneštěstí právě tuto stavbu lze označit za budování dálničního přivaděče jen těžko.

Silnice nedovede řidiče z České Třebové pohodlně na dálnici, ale naopak přes malé obce do středu Litomyšle. Přímé a plánované napojení II/358 na čtyřproudovku totiž v minulosti Litomyšl i Česká Třebová odmítly. Snahy nového vedení České Třebové a Pardubického kraje to změnit zatím nic konkrétního nepřinesly.

Stát v minulosti podepsáním memoranda slíbil investice ve výši 2,7 miliardy do silnic na severu kraje, aby tak kompenzoval své rozhodnutí, kterým se původně plánovaná trasa D35 přesunula ze severu na jih.

„Spojení Česká Třebová - Litomyšl měří dvanáct kilometrů, je to nejbližší napojení směrem k budoucímu koridoru dálnice. Je to součást memoranda,“ uvedl Netolický, podle něhož je silnice v tristním stavu a opravu potřebuje.

Důležitější než debata o „dálničním přivaděči“ do Litomyšle ovšem je, zda se kraji podaří včas vybudovat silnici, která má už v roce 2022 fungovat jako obchvat Dašic. Kraj mimo jiné musí nejdříve provést vyvlastnění pozemků pod obchvatem, které patří společnosti Loučná Dašice. Ta je totiž odmítá prodat. Podle předchozích prohlášení vedení kraje se touto dobou už mělo stavět.

Pardubický kraj věří, že přivaděč vybuduje včas, aby jej napojil na novou dálniční mimoúrovňovou křižovatku Dašice. „Teoreticky by archeologický průzkum mohl být zahájen už po Novém roce, aby se příprava stavby urychlila,“ uvedl nedávno vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ladislav Umbraun.

Přípravu stavby celkem osmi přivaděčů řídí Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Vedení kraje tvrdí, že každý měsíc se konají kontrolní dny, které mají zamezit jakémukoli zdržení.