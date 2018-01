Hejtman Půta chce řešit, kdo bude platit Zemanovy cesty do krajů

Tři z těchto cest byly několikadenní. Jedna taková návštěva kraj vyšla na zhruba 300 tisíc korun.

Hejtman podle svých slov nechtěl otázku řešit na konci Zemanova volebního období. Slíbil, že teď ji znovu nastolí.

„Už loni kolem toho byla největší kontroverze. Jako hejtmani jsme často kritizováni za to, kolik ty návštěvy stojí. Byl bych rád, abychom si řekli, co kdo platí a proč,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Otázka padne patrně na setkání prezidenta s hejtmany. Kritici Zemanových cest upozorňovali na to, že vedl předvolební kampaň za krajské peníze (více také v článku Zeman zrušil návštěvu Zlínského kraje. Nechtěli jsme ji platit, řekl Čunek).

„Když Miloš Zeman říkal, že kampaň nevedl, byl to samozřejmě jen bonmot. Na druhou stranu si myslím, že prezident by po republice jezdit měl. Pokud bude chtít pan prezident v cestách pokračovat, rozhodně nás teď čeká debata o tom, jak se cesty budou financovat,“ říká těsně po volbách Půta.

Nechce se prý znovu ocitnout v diskusích, jaké vznikly loni. „Bez daných pravidel, co platí kraj a co prezidentská kancelář, na žádnou návštěvu patrně nepřistoupím. Týká se to hlavně toho, jak velkému doprovodu máme návštěvu hradit,“ konstatoval liberecký hejtman.

Za největší přínos předchozích Zemanových návštěv považuje fakt, že si prezident popovídal s obyvateli měst a obcí. Hmatatelné výsledky ale nepřinesly.

„Lidé slyšeli prezidentovy názory, prezident mohl slyšet jejich názory. Asi tak bych to shrnul,“ míní Půta.

„Pokaždé vtipkoval, že si odváží úkoly a že dává úkoly hejtmanům. Já jsem dostal za úkol udělat hospic, což se stalo. Na straně prezidenta je nula. Nevznikl krajský soud, ani oprava Ještědu se nikam neposunuly,“ dodal Martin Půta.

Netajil se tím, že v prezidentských volbách podporoval Jiřího Drahoše. V Libereckém kraji také Drahoš ve druhém kole voleb těsně Zemana porazil. Drahoš získal v kraji 50,6 procenta hlasů, Zeman 49,4 procenta. Zeman vyhrál z okresů Libereckého kraje pouze na Českolipsku se ziskem 58,66 procenta hlasů.