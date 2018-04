Hokejové Dynamo by se do voleb prodat dalo, politici se na tom ale neshodli

První funkční období v pozici primátora Pardubic Martin Charvát pomalu uzavírá. Do komunálních voleb schází jen pár měsíců, a tak se dá pomalu bilancovat.



Od roku 2014, kdy politik z hnutí ANO dostal kolem krku poprvé primátorský řetěz, se událo ve městě několik klíčových událostí. Dokončila se oprava třídy Míru nebo Tyršových sadů. Postavil se nový letištní terminál či se přestavěl prostor před vlakovým nádražím.

Ovšem nic z toho nevyvolalo takové emoce jako nákup hokejového Dynama od Romana Šmidberského loni v lednu. Radnice zasáhla v poslední možnou chvíli a pod jejím vlastnictvím klub těsně udržel extraligu.

„Věděl jsem, co je v sázce, že vlastně dost politicky riskuji. Ostatně hodně kolegů z hnutí ANO mně transakci rozmlouvalo. Měli obavy, jak to dopadne. Já ale věřil týmu kolem Dušana Salfického a Pavla Marka, že ligu zachrání. Dobře to dopadlo,“ uvedl pardubický primátor Martin Charvát, který nyní odkládá plány na prodej klubu.

Původně jste říkal, že podmínky prodeje Dynama půjdou na dubnové zastupitelstvo. Nakonec se tak nestane. Proč?

Svolal jsem seminář pro všechny zastupitele, kde jsme se o hokeji dlouze bavili. U většiny zástupců, kteří na tom semináři byli, však nakonec převážil názor, že v těch posledních čtyřech měsících před volbami nebude už čas klub prodat. Já si stále myslím, že by to šlo časově stihnout, ale když kolegové nechtějí, tak se to nedá změnit. Zazněl i názor, že by o hokeji mělo rozhodovat až nově zvolené zastupitelstvo.

Co to pro hokej znamená?

Pro nás to znamená, že musíme připravit další sezonu bez vlivu a financí nového majitele. Je mi to líto, protože já jsem přísun peněz od nového většinového vlastníka očekával. I proto jsme do podmínek prodeje dávali body, které by majitele zavazovaly do Dynama dlouhodobě investovat v minimálním rozsahu 10 milionů korun ročně. To je právě ta částka, která nyní v pokladně chybí na další rozvoj klubu.

Mají fanoušci důvod k obavám?

Nemají. Z mého pohledu bude nová sezona navazovat na tu stávající, která vlastně pomalu končí. Zatím to vypadá tak, že se většinu kádru podaří udržet. Také věřím tomu, že výsledek této velmi úspěšné sezony bude schopné ekonomické vedení klubu přetavit v dobrý obchodní výsledek. Lakonicky řečeno, že se jim povede sehnat nové partnery. Ostatně obchodníci klubu pod vedením Ondřeje Šebka se už přihlásili k plnění vyšších plánů, takže věřím tomu, že v ekonomice problém nebude.

Takže není na stole, že by město muselo klubu poskytovat nějaké nové půjčky?

V žádném případě. Sezona dopadne tzv. kladnou nulou, a proto nepočítáme se žádným požadavkem na navyšování finanční částky ze strany radnice. Jen musím připomenout, že už v březnu zastupitelé schválili odsunutí splácení půjček, které město dalo klubu v minulosti. A také jsme se shodli se zastupiteli, že využijeme možnosti zvýšit základní jmění klubu. Už posíláme dopisy dalším akcionářům s tím, aby se také podíleli na navýšení, které by mělo dělat pět milionů korun. Tím bychom měli smazávat historickou kumulovanou ztrátu.

Není to vlastně dobře, že se klub prodávat nyní nebude? Bude to dávat klid manažerům na práci.

Samozřejmě. Ovšem kdybychom získali nové zdroje do klubu, tak by mu to mohlo jenom prospět. Pro Dušana Salfického by to byly bonusy, které by mohl investovat do rozvoje kádru. Například manažer Hradce Králové se prvního května ráno probudí a ví, že má od akcionářů jistých 40 milionů na sezonu. Podobné je to v Třinci. I v dalších městech se hokej hodně podporuje. Já si sice myslím, že podpora z veřejných peněz je v Pardubicích optimální, ale nejsme v tomto v rámci ligy konkurenceschopní.

Slyšel jsem obavy fanoušků, že nový majitel by mohl vyhodit Dušana Salfického a další lidi a klub by se opět mohl začít topit. Jde domluvit jeho setrvání?

Tohle jsou v tuto chvíli bezpředmětné spekulace. Žádný prodej se nekoná a nemá cenu o tom mluvit. Žádnou debatu jsme s partnery ani nezačali, takže na to vám můžu těžko odpovědět. Nevíme, jaké příležitosti jsme minuli. Chtěl jsem, abychom ty hovory aspoň začali.

Nelitujete toho, že jste jako radnice kupovali klub od Romana Šmidberského? Přece jen to dost víří politickou situaci ve městě.

Nelituji. Viděl jsem ten zmar v tehdejším vedení Dynama. Chtěli jsme v listopadu 2016 odvolat tehdejšího generálního manažera Pavla Rohlíka, ale pan Šmidberský ho naopak posílil. Byl jsem si vědom, že jsme museli změnit klima v klubu, tak aby byla šance zachránit extraligu. To se naštěstí povedlo.