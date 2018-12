Deset porážek v řadě. Dynamo se topí více než za Rohlíka

Krach. Zmar. Ostuda. Fiasko. Debakl. Jak kdo chce.

Situace hokejového Dynama Pardubice se dá označit hned několika pojmy. Ale všechny se dají shrnout pod jeden jediný - baráž.

Jen zázrak může pomoci kdysi úspěšnému hokejovému klubu k tomu, aby se v dubnu nemusel strachovat o zachování extraligové příslušnosti. „Musíme se pokusit o nemožné, vyhnout se baráži,“ řekl ostatně už po svém nástupu do funkce nový hlavní trenér Dynama Pardubice Ladislav Lubina.

Srovnání dvou kritických sezon Dynama Pardubice Tabulka po 26. kole sezony 2016/17 za Pavla Rohlíka: 10. Olomouc 8 2 3 12 56:67 31 11. Plzeň 8 2 2 15 65:85 30 12. Zlín 7 2 2 15 57:88 27 13. Dynamo 6 3 1 16 65:82 25 14. K. Vary 5 1 4 16 49:88 21 Tabulka po 26. kole sezony 2018/19 za Dušana Salfického: 10. Litvínov 11 2 1 12 63:62 38 11. K. Vary 11 1 1 13 75:74 36 12. Boleslav 11 0 1 15 59:69 34 13. Dynamo 5 2 2 17 54:96 21 14. Piráti 5 1 3 16 56:81 20 Z tabulek je patrné, že po půlce sezony na tom byly Pardubice za Pavla Rohlíka mnohem lépe. Dávaly více branek, méně jich inkasovaly a měly více bodů. A co nejhlavnější - byly v kontaktu s ostatními týmy. Nyní jsou už prakticky v baráži.

Po uplynulém víkendu už má jiný úkol. Připravit mužstvo právě na baráž, ve které budou Pardubice obhajovat status týmu, který nikdy nesestoupil o patro níže. Pohled na tabulku totiž ani žádnou jinou možnost nenabízí.

Nejvíce inkasovaných branek, nejméně vstřelených, nejvíce porážek v základní hrací době, nejméně výher v základní hrací době a propastná ztráta na týmy před sebou. To je realita hokejových Pardubic dnešních dní.

„Pardubice momentálně vaří z vody, dělají překotné změny a spoléhají na něco a na někoho, že to třeba vyjde. Já bych jim přál, aby to zabralo, ale moc optimistický v tom nejsem,“ hodnotil poslední kroky Dynama jeho bývalý hráč a televizní expert ČT Petr Hubáček.

V minulém týdnu vyhodil generální manažer Dynama Dušan Salfický sportovního manažera Pavla Marka s tím, že jeho funkce se úplně ruší.

Odpovědnost za další kroky tak bere na sebe, čímž položil hlavu na pomyslný špalek. Jako politik z hnutí ANO totiž musí počítat s tím, že bude jeho práce tvrdě podrobena kritice nejen od opozičních zastupitelů. „Budeme chtít ukázat koncepci, se kterou je klub veden. Stále se o ní mluví, ale nikdo ji neukázal veřejnosti,“ řekl například lídr Pirátů Ondřej Karas.

Zastupitelstvo bude plné hokeje. Opozice chce hlavu Salfického

Jasné také je, že příští týden bude Dynamo hlavním tématem jednání zastupitelstva. A to už jen kvůli tomu, že politikům poslali fanoušci rozčílený dopis, ve kterém si stěžují na poměry v HC. „Myslím si, že jednání by nemělo být ve zlém, ale ve věcném módu. Mělo by být jedno, kdo je z opozice a kdo z koalice. Hokej se topí a my mu musíme pomoct,“ řekl lídr opozičních Pardubáků František Brendl.

Z jeho dalších slov však plyne, že jednání se v moc přátelské atmosféře neponese. „Já mám Dušana rád, ale je potřeba si nalít čistého vína a přiznat si, že na to nemá. Letos se nevede nic a jsme tam, kde před dvěma roky. Tehdy jsme koupili klub a ligu se štěstím zachránili. Co budeme dělat nyní?“ ptá se Brendl.

Generální manažer o situaci v klubu „Na rovinu říkám, že v tuto chvíli pouze body neřeším. To jsme si s trenéry, než do toho šli, vyříkali. Řešíme herní projev, formu klíčových hráčů a jednotlivců. Potřebujeme mužstvo naladit tak, aby hrálo hokej, který chceme a který přinese body. Jsme připraveni na kterýkoliv scénář sezony a ten chceme zvládnout,“ řekl Salfický včera na klubovém webu. „Ladislav Lubina není zastáncem rozsáhlých změn v mužstvu. Prioritně se zaměřujeme na zlepšení výkonnosti současných hráčů a dále na doplnění týmu, abychom zvýšili jeho kvalitu,“ dodal.

Jeho výroky mohou politici z hnutí ANO označit za plivance ukřivděného opozičníka. Ovšem podobné názory mají i lidé z oboru, kteří nemají žádný zájem na tom, aby se Dynamo utopilo. „Zmatek v Dynamu je tak veliký, že vedení klubu zkouší prostě už všechno,“ komentoval výměnu trenérů televizní expert ČT a bývalý extraligový hráč Milan Antoš, který třeba nechápe přesun obránce Čáslavy na trenérský post.

„Překvapila mne nominace Petra Čáslavy jako asistenta trenéra. Je to hráč bez trenérských zkušeností a přitom to mužstvo je v ohromných problémech a potřebuje právě zkušené trenéry,“ dodal Antoš.

Mezi fanoušky platil za největšího škůdce pardubického hokeje Pavel Rohlík. Muž, který na sebe před dvěma roky nechal naložit funkce šéfa představenstva, generálního manažera a hlavního trenéra. Nával odpovědnosti snad ani zvládnout nemohl a poté, co klub od Romana Šmidberského koupila radnice, politici ho okamžitě vyhodili.

Ostatně to chtěli udělat ještě ve chvíli, kdy byl klub Šmidberského a tým se také potácel ve velkých problémech. „Je to jasný vzkaz do klubu i fanouškům, že nejsme se stávající situací v hokeji vůbec spokojeni a že budeme tlačit na její vylepšení,“ uvedl tehdy náměstek primátora Jan Řehounek z hnutí ANO.

Otázka je, co budou jeho straničtí kolegové dělat nyní. Zatím se tváří, že za neúspěchy mohl hlavně triumvirát trenérů Miloš Holaň, Břetislav Kopřiva, Pavel Marek, kteří dostali padáka. „V extralize je na tom ekonomicky mnoho klubů hůře než Dynamo. Všechno platíme včas, nikomu nedlužíme, ekonomika funguje,“ řekl primátor Charvát v debatě ČT s tím, že nyní je potřeba zvednout sportovní část organizace.

„Problém je v tom, že Dušan Salfický je vlastně politik a je pod tlakem od svého hnutí ANO a primátora. Ukazuje se, jak moc špatné je, že klub patří městu a vedou ho politici. Je to abnormální situace, která se jen těžko bude řešit. Odpovědnost za stav hokeje však nese primátor Charvát, který to celé takto vymyslel,“ uvedl zastupitel za Patrioty Jiří Lejhanec.

Mezitím fanoušci na diskusních fórech už mluví o tom, jak bude těžké extraligu udržet. „Při představě, že za Kladno bude hrát Plekanec, nedej bože kdyby se dal do kupy Jágr, tak v porovnání s našima lemplama mám vážně obavy, že ti dva, ač jsou to důchodci, jsou schopni to hrát sami. Třeba to bude jinak, ale já momentálně fakt nevidím jinou možnost než pád,“ napsal třeba fanda s přezdívkou torrent.