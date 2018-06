Místo hokejek samopaly. Hokejisté pardubického Dynama trénovali u vojáků

Čtyřčlenné hokejové hlídky však při překonávání překážkové dráhy měly ještě pátého do týmu - patnáctikilogramovou figurínu, která s nimi musela absolvovat nejen běh.

„Chovejte se k ní, jako by to byl váš kamarád,“ nabádal hokejisty vojenský tělocvikář František Němeček. „Jako by to byl váš trenér,“ zavolal na kolegy na startu jeden z hokejistů.

„Dodneška jsem tě měl rád,“ vrátil zásah trenér Miloš Holaň.

Útočník Patrik Poulíček bere figurínu a obratně se s ní proplétá bludištěm. Kolegové z týmu Jan Mandát, Karel Nedbal a Ondřej Panna ho následují.

„Podejte si figurínu. Neskákejte, stačí udělat dlouhý krok,“ koučuje ze země hokejisty Němeček se stopkami v ruce, když se kvarteto snaží jeden po druhém překonat kladiny ve výšce.

A na řadu přichází střelba. Ovšem puk nyní střídají dva pokusy s granátem. Je třeba se trefit do vymezeného území. Za každý zásah tým odepisuje cenné vteřiny. „Málo, furt málo, zásah,“ hlásí Němeček hokejistům.

To nejtěžší přichází nakonec. V podzemních prostorách, kde jinde vojáci pilují střelbu, se nyní hokejisté musí proplazit úzkým pětadvacetimetrovým tunelem. A Emil s nimi.

„Byl jsem asi v půlce, když světlo zhlaslo. Slyšel jsem z druhého konce hlasy, byly blízko, ale já se k nim pořád nemohl doplazit,“ řekl Poulíček.

„Chtěli jsem, aby kluci měli tu zkušenost, když se v tunelu zhasne. Zvuk se sice nese pod zemí přímo k nim, ale je to daleko,“ říká Němeček.

„Pro naše hokejisty byl tento trénink vítaným zpestřením. Nyní je čeká dvoutýdenní dovolená,“ řekl trenér Pavel Marek.