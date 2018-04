Primátor Pardubic odkládá pokus o prodej Dynama. I kvůli volbám

Jedná se o poměrně nečekaný názorový zvrat. Ještě před pár dny tvrdil politik z hnutí ANO, že je třeba klub rychle prodat.

„Jen tak získáme finance na rozvoj klubu,“ říkal opakovaně. Ostatně na březnovém zasedání zastupitelstva i předložil návrh na schválení pravidel, podle kterých by se měl nový majitel vybírat. Bod ale neprošel a Charvát řekl, že bude shánět další hlasy.

To se ale zjevně nepovedlo, což se ukázalo na pondělním semináři zastupitelů, jehož hlavním tématem byl právě hokej. „Po diskuzi, která přinesla řadu názorů a podnětů jsme dospěli ke shodě, že město v tomto volebním období svůj podíl prodávat nebude,“ řekl Charvát s tím, že politici s dalším kolem jednání počkají až po říjnových komunálních volbách.

„Reálně by se mohlo stát, že proces by dokončovali nově zvolení zastupitelé, kteří by tím pádem byli postaveni před hotovou věc bez možnosti uplatnit svůj politický názor. Hrozilo by také, že by proces výběru nového vlastníka vrcholil v závěru předvolební kampaně a celý proces by tak mohl získat hořkou příchuť, jež by mohla případné zájemce odradit,“ dodal.