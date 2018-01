Zvrat v Pardubicích. Politici uvažují, že si zadlužený hokej nechají

Téměř až dojemné chvíle souznění a pochopení nečekaně prožili pardubičtí zastupitelé ve chvíli, kdy měli schvalovat podmínky prodeje HC Dynamo Pardubice.

Politici napříč spektrem od ODS až po KSČM se shodli na tom, že momentálně největší problémem klubu jsou mediální výstupy, které o něm proudí na veřejnost.

„Klíčové je zastavit negativní publicitu, která bohužel vychází často z našeho středu. Musíme lépe hlídat naše ega,“ uvedl komunistický zastupitel Václav Snopek a spustil tím vlnu pozitivna, která rozněžnila především generálního manažera klubu a zastupitele za ANO Dušana Salfického.

„Je to první zastupitelstvo, které neřeší, co se v hokeji stalo špatného, ale jak se dá hokeji pomoci. Hned se bude pracovat na stadionu jinak. Chtěl bych vám za to moc poděkovat,“ uvedl Salfický.

Debata se ubírala navíc nečekaným směrem. Záhy bylo jasné, že se žádné podmínky prodeje Dynama schvalovat nebudou. Naopak politici nahlas začali mluvit o tom, že si hokej ponechají i nadále.

„Navržený bod stahují s tím, že dopracujeme další možnosti, co s klubem dělat dál. Mezi nimi bude i varianta si hokej ponechat,“ uvedl primátor Martin Charvát (ANO), který bod původně předkládal.

O dřívější hospodaření klubu se zajímá hospodářská kriminálka

V něm například bylo, že město nabídne zájemcům 53 procent akcií za 12,8 milionu korun a několikamilionový příspěvek do základního kapitálu. Soutěž měla mít dvě kola a zásadní vliv na její výsledek měla rozhodnout cena nabízená za akcie.

„Myslím si, že návrh nemá logiku a také má mnoho chyb. Klub v této chvíli není rozhodně ekonomicky stabilizovaný a je nesmysl se uvázat jen k té možnosti, že ho prodáme,“ uvedl zastupitel za ODS Karel Haas, který chtěl návrh úplně stáhnout z programu.

Ovšem primátor za svůj materiál nijak nebojoval. Ostatně už na začátku týdne připustil, že by z jeho pohledu nebylo špatně, kdyby si radnice minimálně rok dva ještě klub nechala.

„Nyní plním slib, který jsem dal před rokem, když jsme klub kupovali od Romana Šmidberského. Tehdy jsem řekl, že v dohledné době začneme připravovat jeho prodej. Nyní tak tedy činím,“ uvedl primátor Charvát s tím, že klub je po sérii půjček ze strany radnice celkem stabilizovaný.

„Momentálně má klub pohledávky ve výši přes 14 milionů, závazky pak přesahují devět milionů a na účtě Dynama je přes tři miliony,“ popsal aktuální finanční stav klubu s tím, že by měl letos skončit na nule.

Na radnici se dá navíc pozorovat větší chuť zastupitelů začít do hokeje dávat peníze průhlednou cestou, jako to činí třeba magistrát v Hradci Králové, který do Mountfieldu napumpuje každý rok přes 30 milionů korun.

„Myslím si, že by nám Dušan Salfický měl zpracovat analýzu, která by ukázala, kolik by bylo nutné každý rok investovat do klubu, tak aby hrál důstojnou roli v soutěži a my si ho nechali,“ uvedl zastupitel za Patrioty Jan Linhart.

Další dobrý důvod proč si klub nechat předložila ve čtvrtek Česká televize. Podle jejích informací se o hospodaření klubu zejména z doby konce éry bývalého majitele Romana Šmidberského zajímá hospodářská kriminálka. Zvláštní pozornost pak patří zejména využívání milionových dotací na mládež, které do klubu posílala radnice.

Pardubičtí hokejisté získali během své více než devadesátileté historie šest mistrovských titulů, naposledy triumfovali v roce 2012. Klub vykazuje kumulovanou ztrátu kolem 70 milionů korun. Město vlastní 73,6 procenta klubu. Po 6,5 procentech akcií získali bývalý hokejista Dušan Salfický a stále aktivní hráč Petr Čáslava. Dalším akcionářem je Jaroslav Šuda.