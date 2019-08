Hazlov je vesnicí roku Karlovarského kraje, popelkou už nikdy být nechce

Jsem hrdý Hazlovák. Proč? Protože tři oříšky pro Popelku byly ze zlatého Hazlova. Tato slova hrdě hlásal nápis na tričkách všech, kteří se podíleli na organizaci velké slávy v Hazlově. Malá obec na půli cesty mezi Chebem a Aší se totiž letos stala Vesnicí roku Karlovarského kraje.

„Vítězný Hazlov byl komisí oceněn především pro komplexní rozvoj své obce, za bohatý spolkový, kulturní a společenský život a za příkladnou péči o veřejná prostranství, zeleň a vodní plochy,“ zněl verdikt hodnotící komise.

„Čím konkrétně bychom se chtěli pochlubit? Asi vším!“ komentovala rozhodnutí komise hazlovská starostka Lenka Dvořáková. „Máme nový kulturní dům, upravený zámecký park i nová dětská a víceúčelová hřiště,“ vyjmenovala namátkou pár věcí, na které může být hrdá.

Hazlov se ankety Vesnice roku Karlovarského kraje zúčastnil počtvrté. „Z předchozích ročníků máme oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu, zelenou za péči o zeleň a životní prostředí a bílou za činnost mládeže. Letos jsme si mysleli na stuhu modré barvy za společenský život, ale získali jsme zlatou. A ta je lepší,“ popsala starostka anabázi obce v soutěži.

Přípravy na páteční předávání cen zabraly Hazlovským měsíc intenzivní práce pod starostčinou taktovkou. „Jsem precizní, někdy až nepříjemně,“ poznamenala Dvořáková.

A tak muselo vše klapat do posledního detailu. Zajistit občerstvení, nacvičit příchody a odchody z pódia, kde si zástupci pětadvaceti obcí regionu přebírali ceny. To vše se pilovalo do posledních minut před velkou slávou.

A sláva to letos může být ještě větší. Úspěch v krajské soutěži totiž Hazlovské katapultoval do celostátního finále, které se uskuteční v září v Luhačovicích v rámci Jarmarku venkova. „Uděláme vše pro to, abychom krajskou hodnotitelskou komisi nezklamali,“ přislíbila Lenka Dvořáková, která už vyhlíží celostátní komisi.

Do Luhačovic na finále pojede celý autobus místních, kteří budou svou vesnici roku prezentovat na jarmarku. „Věřím, že pohádka nekončí. Uděláme vše pro to, aby Hazlov už nebyl tou popelkou,“ dodala starostka přesně v duchu sloganu na tričkách.