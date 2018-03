Zrušte zákaz hazardu, žádala firma v Kroměříži. Zastupitelé to odmítli

„Máme jednotný názor – jak na radě, tak v zastupitelstvu. O změně neuvažujeme ani do budoucna, přijali jsme zákaz a ten platí,“ reagoval starosta města Jaroslav Němec.

O zrušení vyhlášky požádala společnost Compania Plus se sídlem ve Valašských Kloboukách, která chtěla otevřít hernu na sídlišti Oskol.

Ve městě platí absolutní zákaz hazardu od ledna roku 2015, patřičnou vyhlášku přijali už v prosinci roku 2011, bylo ale nutné nechat doběhnout dříve vydaná povolení na jednotlivá herní zařízení.

Problém s kvízomaty rychle zmizel

Firma argumentovala tím, že vyhlášky nahrávají nelegálním provozovatelům hazardních her, z nichž pak město nemá žádný příjem do rozpočtu. Uvedla také, že trh reguluje nový hazardní zákon, který provozování herních zařízení omezuje a zakáže hraní lidem na sociálních dávkách, v insolvenci i neplatičům výživného.

MF DNES se neúspěšně pokoušela kontaktovat jednatele Josefa Lysáčka.

„Pokud firma ví o nějaké nelegální herně, má oznamovací povinnost. Já o tom, že by na území města fungovala, nevím,“ uvedl místostarosta Pavel Motyčka.

Krátce poté, co vyhláška nabyla účinnosti, se sice v Kroměříži objevily problémy s takzvanými kvízomaty (viz též Kroměříž a Otrokovice zakázaly hazard, ulice plní nelegální kvízomaty), rychle ale skončily.

„Stále se dělají namátkové kontroly, dříve z nich vzešlo několik poměrně citelných pokut, v současné době problém není,“ potvrdil Němec.

Díru v rozpočtu pokrývá rostoucí příjem z daní

Podle radnice výhody zákazu hazardních her na území města jasně převyšují nad jeho negativy (viz též Po zrušení hazardu městům klesla kriminalita, ukázala studie).

„Především se daří ochránit od hraní děti a mládež, když ve městě nevidí blikající výlohy a v hospodách automaty,“ doplnil místostarosta Pavel Motyčka.

Městské policii po vydání vyhlášky ubylo výjezdů. Na druhou stranu přišel rozpočet města o příjem z herních zařízení. V roce 2013 inkasoval 13,5 milionu korun a v roce 2014 přes 12 milionů korun.

„Díky vyššímu příjmu z daní, který je trendem posledních let, se nám však daří s tímto handicapem vyrovnávat, aniž by to město výrazně pocítilo,“ uzavřel Němec.