Městům hrozí vysoké sankce za omezení hazardu. Možná nejsou férové

„Pravomocně jsme za chyby ve vyhláškách regulujících hazard pokutovali už dvě města: Děčín částkou 499 tisíc korun a Bílinu částkou 245 tisíc,“ říká Martin Švanda, mluvčí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který vede správní řízení i s jinými městy.

Nyní hrozí pokuta a zřejmě i soudní spory s provozovateli loterijních her a automatů také Ostravě.

Kvůli vyhlášce, která platí od ledna 2017. „Město povolilo hazardní hry pouze ve vymezených místech, aniž byl jejich výběr proveden na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií,“ uvedl ÚOHS, kde možná Ostrava porušila zákon při regulaci sázkových her a jiných her či loterií.

Kdysi na ministerstvu, nyní hájí firmy

Úřad tak poprvé vzal v úvahu námitky ostravské společnosti ORIO, která podala podnět už předloni.

„Počkám, jak se řízení vyvine, ale právníci už zjišťují, zda budeme moci od města vymáhat náhradu škody. Pokud bude sebemenší možnost, jdu do toho. Přidají se i jiní,“ říká místopředseda představenstva společnosti ORIO Michal Galajda.

Kolik by žádal, zatím neví. „Bude záležet na tom, zda půjde vymáhat tržby nebo ‚jen‘ ušlý zisk. V tom prvním případě by šlo jen za naši malou firmu o miliony,“ nastínil.

Zastupovat u soudu by ho měl advokát Pavel Němec, který měl v minulosti na ministerstvu financí na starosti regulaci hazardu.

„Ostrava nedala předem vědět provozovatelům, jakými pravidly se bude regulace řídit. A v každém z jejích 23 obvodů platí zcela jiná pravidla, ačkoli město je jeden celek,“ vysvětluje Němec.

Pokud se pochybení města potvrdí, dá se podle něj očekávat, že se s vymáháním škody na soudy obrátí více provozovatelů hazardu. „Částky by se pak mohly vyšplhat do stovek milionů,“ míní advokát.

Zákaz hazardu stále platí

Primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO) však považuje takové úvahy za velmi předčasné. Ostravská vyhláška je podle něj v pořádku.

„Výsledek správního řízení nelze předjímat, navíc jsou proti němu ještě možné opravné prostředky. Rozhodně to neznamená, že by ostravská vyhláška o regulaci hazardu nebyla platná a že by se jí provozovatelé nemuseli řídit,“ říká Macura.

„Podle našeho názoru je vyhláška v souladu s platnými zákony, což opakovaně potvrdilo ministerstvo financí,“ uvedla i Macurova náměstkyně pro finance Iveta Vozňáková (hnutí Ostravak).

Město je podle ní již účastníkem několika soudních nebo jiných sporů s provozovateli hazardu. „Dosud ale žádná instituce nekonstatovala, že jsme postupovali protizákonně,“ argumentuje.

Mluvčí antimonopolního úřadu ale připomíná, že ostravská či jiná vyhláška sice může být v souladu se zákony, které kontroluje ministerstvo financí a jiné instituce, ale to ještě nic neznamená. „Dohled nad dodržováním zákona o ochraně hospodářské soutěže náleží totiž pouze ÚOHS,“ říká Švanda.

Bílina i Děčín se pokutě brání

Prvním městem, které dostalo kvůli chybné vyhlášce pokutu, byla už loni v listopadu severočeská Bílina. Původně měla zaplatit 275 tisíc, ale poté, co radnice proti pokutě protestovala a podala rozklad, úřad sankci snížil na 245 tisíc.

Bílinská radnice tehdy zrušila hrací automaty a nechala je jen ve čtyřech hernách. „V nich jsou kamery, zamykají se a chodí tam strážníci na pravidelné kontroly. Ty zrušené byly takové špeluňky,“ říká starosta Oldřich Bubeníček (KSČM).

Proč Bílinští nezakázali automaty všude? „Hrozilo by, že se bude hrát pokoutně a načerno,“ vysvětluje Bubeníček. Jenže právě dělení heren na ty, v nichž je hazard povolen a kde je zakázán, je podle antimonopolního úřadu diskriminační.

Bílina a Děčín se pokutám brání

Ačkoli je pokuta 245 tisíc korun pravomocná, vedení Bíliny proti ní podalo správní žalobu. O sankci tudíž rozhodne až Krajský soud v Brně. A také o osudu vyhlášky proti hazardu, která v Bílině i přes závěr antimonopolního úřadu platí.

Pravomocnou pokutu kvůli protihazardní vyhlášce z roku 2013 dostal i severočeský Děčín, který má zaplatit zatím rekordních 499 tisíc korun. Ani tamní politici nesouhlasí a obrátí se na soud. V Děčíně povolili hazard jen na přesně vyjmenovaných místech a zároveň určili maximální počet automatů na jednu hernu, což podle antimonopolního úřadu porušuje zásady „nenarušené hospodářské soutěže“.

Děčínská vyhláška ale platila jen dva a půl roku. Dnes už platí jiná – ta zakazuje všechny herny a povoluje jen kasina. To vedlo k tomu, že se některé herny jen přejmenovaly na kasina.