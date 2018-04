Pokus o regulaci hazardu v Pardubicích neuspěl, městská pokladna by zchudla

„Bohužel jsem mezi koaličními partnery nenašel žádnou podporu,“ uvedl lidovecký radní František Weisbauer, který byl v radě jediným politikem, který pro návrh zvedl ruku. Podobně lidovci pohořeli i ve čtvrtek při zasedání městského zastupitelstva, kde mají dva hlasy ze 39.

„S takovým výsledkem jsem počítal. Je to škoda. Na druhou stranu jsme měli tento bod ve volebním programu a chtěli jsme se pokusit o jeho splnění,“ doplnil Weisbauer s tím, že jeho strana třeba chtěla, aby provozní doby heren byly maximálně do půlnoci.

Ani další lidovecké návrhy na omezení hazardu nebyly zdaleka tak ostré, jako třeba v Králíkách, Litomyšli nebo ve Vysokém Mýtě, kde automaty zakázali úplně.

„Hazardní hry lze na území statutárního města Pardubice provozovat pouze v budovách nacházejících se mimo okruh vzdálenosti do 100 metrů od hlavního vchodu budovy mateřských, základních a základních uměleckých škol, jejich školských zařízení, středních škol, dětského domova, domovů mládeže a zařízení sociálních služeb,“ stálo v klíčovém bodu zamítnuté vyhlášky.

Právě ten však třeba kritizoval opoziční zastupitel za ODS Karel Haas. „Proč to není 95 metrů nebo 113. A co je hlavní vchod? Taková škola má třeba pět vchodů, kdo bude řešit, od kterého se to spočítá? Ta vyhláška není dobře připravená,“ uvedl Karel Haas s tím, že ji ODS podpořit nemůže.

Podle primátora Martina Charváta z hnutí ANO navíc současná regulace řízená státem stačí. „Dochází k postupnému snižování počtu heren. Z našeho pohledu zákon v praxi funguje. Nedá se už hrát v restauracích či v hospodách. Hráči musí být registrovaní. Za mne není důvod k tomu, abychom ještě více zasahovali,“ řekl primátor Charvát.

Z hazardu jdou městu miliony

Radní mají dobrý důvod hazard ve městě podržet - peníze. Ještě před čtyřmi roky město z her obdrželo do svého rozpočtu 70 milionů korun. Loni to už bylo přes sto milionů. „Loni odvody z hazardních her ročně přinesly do městské kasy 117 milionů korun,“ řekl první náměstek primátora Jiří Rozinek.

Podle něj by však výnosy měly začít vzhledem k regulacím postupně klesat. „Částka plynule narůstala každý rok. Předpokládáme, že po změně zákona bude naopak klesat,“ dodal Rozinek.

Od letoška jsou přísnější zákonné podmínky provozování hazardu. Automaty smějí být už jen v kasinech a hernách, ne v barech a restauracích. Hráč se musí nejdřív zaregistrovat, mít své hrací konto, totožnost prokázat občanským průkazem. Nemohou hrát například lidé, kteří jsou v hmotné nouzi nebo v úpadku.

Údaje o počtu hracích přístrojů ve městě se liší. Podle Unie herního průmyslu ČR klesl v Pardubicích počet automatů na hazardní hry na počátku roku 2018 z 1100 na 800 kusů. Statistika přitom nezahrnuje přístroje, které povolují obce a které musely všechny do konce roku 2017 skončit. Podle studie Nadačního fondu proti korupci a sdružení Naši politici bylo v Pardubicích k 30. listopadu loňského roku 917 hracích přístrojů.