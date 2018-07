Z menších měst v kraji automaty zmizely, velká nechtějí přijít o zisky

Výherní automaty v minulosti zcela zmizely z některých menších měst, například z Proseče a Skutče na Chrudimsku, Litomyšle nebo Vysokého Mýta a Králík na Orlickoústecku. Do konce roku 2019 hrací přístroje opustí také Ústí nad Orlicí.

„Nechceme zůstat posledním městem, kam se budou gambleři sjíždět,“ uvedl Daniel Dostrašil, spoluautor výzvy, která požadovala zavření všech heren na celém území Ústí nad Orlicí. Ten také stál u vyhlášení referenda, které mělo v říjnu 2014 o hazardu na území města rozhodnout. I když kvůli nízké účasti nebylo rozhodnutí platné, téměř 87 procent hlasujících požadovalo zákaz hazardu a výsledek pomohl radní přesvědčit.

Ovšem v dalších okresních městech se boj proti hazardu tak tvrdě rozhodně nevede. Například Chrudim, druhé největší město v kraji, inkasovala minulý rok z odvodů z her více než 26 milionů korun a peníze si politici hodlají podržet.

„Nová regulace se nechystá, herny se ale podle mých informací spíše redukují následkem registrace hráčů,“ řekla mluvčí Chrudimi Sylva Drašnarová.

Zákon provoz přístrojů omezil, ale jejich počet se nezměnil

Ve Svitavách pak loni zastupitelé odmítli vyjít vstříc společnosti Forbes Casino, která chtěla v katastru Svitav otevřít dvě kasina, v hotelu Schindlerův háj za městem a v budově bývalého Lidového divadla.

„V současnosti se může hrát jen v hernách. Nová zákonná úprava provoz omezila, ale počet přístrojů se příliš nezměnil,“ řekla Renata Brandová ze svitavské radnice. Loňský příjem města z hazardních her přesáhl 20 milionů korun.

Nejvíce logicky inkasují z hazardu radní v Pardubicích. Loni se jednalo o částku, za kterou se třeba opravovaly Tyršovy sady. „Loni odvody z hazardních her ročně přinesly do městské kasy 117 milionů,“ řekl náměstek primátora Jiří Rozinek.

Výše částky je jedním z důvodů, proč pardubičtí politici nedávno jasně odmítli návrh lidovců na to, aby se hazard ve městě více omezil. „Dva hlavní koaliční partneři, ANO a ČSSD, to nepodpořili. Do konce volebního období se už nebudeme snažit něco prosadit,“ řekl radní za KDU-ČSL František Weisbauer.

Pardubičtí lidovci chtěli původně hazardní hry zcela zakázat. Letos na jaře navrhli alespoň novelu vyhlášky, která počítala například s vytvořením ochranných pásem, kde by byl hazard zakázán. Herny by nesměly být do 100 metrů nejen od mateřských, základních a středních škol, ale ani okolo významných zdravotnických zařízení a budov veřejné správy, provozní doby by směly mít maximálně do půlnoci. Zastupitelé návrh ale jednoznačně odmítli.

Podle primátora Martina Charváta totiž prý současná regulace řízená státem stačí. „Dochází k postupnému snižování počtu heren. Z našeho pohledu zákon v praxi funguje. Nedá se už hrát v restauracích či v hospodách. Hráči musí být registrovaní. Za mne není důvod k tomu, abychom ještě více zasahovali,“ řekl primátor Charvát.