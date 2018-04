Hradec změkčil vyhlášku proti hazardu, umožní dělat z herny nonstop kasino

Za několik týdnů to bude pět let, kdy Hradec Králové v boji proti hazardu znatelně přitvrdil. Zakázal blikající neony, reklamní nápisy větší než 20 centimetrů i herny v centru města.

Novelizace vyhlášky, kterou nyní zastupitelstvo schválilo, provozovatelům umožňuje přebudovat herny na kasina, která například mohou mít na rozdíl od podniků s takzvanými videoloterijními terminály neomezenou otevírací dobu a umožňují i vyšší sázky u většího počtu výherních automatů.

Zatímco odpůrci změkčení pravidel poukazují na možná nebezpečí i triky provozovatelů, podle města převažují spíš výhody.

„Ve městech, kde omezují hraní, se přechází na kasina. Obyčejné herny jsou to nejhorší, co může být. Ale nemyslím si, že všichni budou mít na to, aby svých pár automatů převedli na regulérně fungující kasino. Počkáme si, co se odehraje za rok,“ řekl primátor Zdeněk Fink (HDK), podle něhož vedení města o tomto kroku dlouho přemýšlelo a konzultovalo jej i s policií.

„Navíc kasina mají daleko tvrdší podmínky provozování než herny a nejsou tolik spojená s kriminalitou. Kdyby většina provozovatelů herny převedla na kasina, možná by to bylo pro město i výhodnější,“ konstatoval Fink, který zmínil například důsledné kontroly občanských průkazů či neprůstřelnou identifikaci hostů podle oční duhovky.

Opozice: O změně jsme nebyli informováni

„V minulosti se změny vyhlášky diskutovaly podrobněji. Tato se náhle zjevila, prošla, a to je vždy zvláštní. Navíc víme, jaké tam v minulosti byly lobbistické tlaky,“ poukazuje zastupitel Martin Hanousek (ZPH a Strana zelených) na chybějící diskusi.

To samé vadí i Pavlu Markovi (ANO). „Byl jsem členem pracovní skupiny pro hazard, ale k projednávání tohoto bodu jsem nebyl přizván. O změně jsme nebyli informováni, ani to nebylo projednáváno v širším průřezu stran. Nevím proč a rád bych věděl, co tím město zamýšlí,“ řekl.

Náměstkyně primátora Anna Maclová se pozastavuje spíš nad otázkou gamblerství. „Tvrdíme, že dlouhodobým záměrem města je omezení negativního vlivu hazardních her. Jenže nyní to vnímám tak, že se zvyšuje časová dostupnost, protože pokud to stavební podmínky umožní, provozovatel hernu může proměnit na kasino. V kasinech je také daleko větší možnost a povinnost herních míst, tedy další navyšování dostupnosti,“ diví se Maclová.

Naráží na zvláštní nepoměr takzvaných technických přístrojů ve prospěch kasin: zatímco v hernách se maximální počet automatů ostře sleduje, v kasinu musí být minimálně tři stoly takzvané živé hry jako například ruleta, blackjack nebo poker, a alespoň 30 výherních hracích automatů.

Herny se dařilo držet na uzdě

„Chápu, že kasina mají přísnější pravidla, ale musí tam mít minimálně 30 herních přístrojů, což je cesta do pekel. Když je člověk závislý a je ochoten do toho vrážet peníze, je mu úplně jedno, že musí předložit občanku nebo je monitorovaný. Beru argument, že převést obyčejnou hernu na kasino je složitější, ale v hazardu jsou tak obrovské peníze, že tady existuje nebezpečí,“ myslí si Lenka Fialová (KSČM), podle které se nemělo hýbat se starou vyhláškou.

Z přílohy vyhlášky vyplývá, že v Hradci Králové je 31 heren, zatím jediné „čistokrevné“ kasino je jen v hotelu Alessandria. Ještě před razantním zpřísněním podmínek v roce 2013 byl ve městě více než dvojnásobný počet heren.

Seznam vyhovujících provozoven dala dohromady pracovní skupina. Schválená místa nesmí být ve vymezeném území historického centra, na nádraží či terminálu, v bezprostřední blízkosti škol, zdravotních zařízení či církví.

Vše závisí jen na přístupu města, říká šéf asociace kasín

Strach Hradce z heren a z jejich přerodu na kasina je však podle Tomáše Kmenta, prezidenta Asociace společností provozujících kasina v ČR, zcela zbytečný.

„S novým zákonem končí herny v takzvaných vyloučených oblastech. Jejich provozovatelé se snaží fungovat ve velmi úzkých mantinelech. Předpisy, které musí plnit, jsou například daleko přísnější než v Rakousku či Německu. A právě díky zákonu zdaleka ne každý provozovatel je schopen provést transformaci herny na kasino,“ říká Kment.

Podotýká, že téměř veškerá regulace hazardu je nyní v rukou měst a obcí. „Těch nástrojů je tolik, že obce a města jsou vždy schopné včas zastavit případného nelegálního provozovatele,“ dodává.