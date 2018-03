Hazardních přístrojů v Plzni ubylo, přispěl k tomu především nový zákon

Provozovatelé hazardních podniků už v únoru hlásili, že v Plzeňském kraji a samotné Plzni ubyla zhruba třetina hazardních přístrojů. Odvolávali se přitom na údaje ministerstva financí, podle kterých v Plzeňském kraji na začátku roku 2018 skokově klesl počet automatů na hazardní hry ze 4 800 na 3 200.

Upozornili, že statistika nezahrnovala obcemi povolené takzvané výherní hrací přístroje, které měly do konce roku 2017 skončit.

Podnikatelé v hazardu proto tvrdili, že zákon o hazardních hrách měl v Plzeňském kraji větší vliv než všechny vyhlášky, které zatím obce a města k regulaci heren vydaly.

„V krajské metropoli Plzni klesl hazard přibližně o 30 procent. Počet automatů zde klesl z 1 800 na 1 300 kusů,“ uvedl Andrej Čírtek, mluvčí Unie herního průmyslu ČR. Upozornil, že zároveň se hazard přesouvá na internet, kde jej zákon povoluje bez omezení.

Zástupci plzeňského magistrátu nicméně připomínají, že zatím je obtížné odhadovat, co všechno nová pravidla pro hazard přinesou.

„Jsme totiž v situaci, kdy většina starých povolení k provozu vypršela právě koncem února. Nyní jsme v období mezi bývalým a novým systémem a je možné, že začnou platit nová povolení. Něco skončilo a něco nového začíná. Pokles sice nastal, ale také budou nová povolení,“ uvedla Taťána Vítová z ekonomického odboru magistrátu.

Tvrdí, že v Plzni je vidět, že řada provozovatelů heren se na nový systém nyní připravuje. „Přizpůsobují se novému zákonu,“ sdělila.

Hazardní přístroje musí být v označených hernách

Nová pravidla například nařizují, že hazardní přístroje musí zmizet z restaurací a už se smí provozovat výhradně v označených hernách, kde musí být minimálně 15 přístrojů.

Plzeňský zastupitel Michal Vozobule (TOP 09), který dlouhodobě prosazoval zásadní omezení hazardu ve městě, se také domnívá, že nynější úbytek povolených hazardních zařízení může souviset s přechodem z jednoho režimu do druhého.

„Pokles je zřejmě celorepublikový efekt. A je otázka, jestli tady neporoste počet nových povolení. Pak bychom se mohli zase dostat zpátky k původním číslům,“ konstatoval Vozobule.

Nová vyhláška povolila herny maximálně na stovce adres

Nevylučuje nicméně ani trvalý úbytek hazardních přístrojů. „Odhaduji, že až v řádu týdnů, možná měsíců, uvidíme, zda je klesající trend dočasný. Pokud by pokračoval, bylo by to jenom dobře,“ řekl.

Na začátku roku začala v Plzni platit novelizovaná vyhláška o regulaci hazardu. Ta povoluje herny ve městě maximálně na stovce adres. To proti původní vyhlášce představuje pokles zhruba o 20 adres.

I tak ovšem Plzeň patří k městům s nejvyšší tolerancí k hazardním podnikům. Město má z provozu heren příjem. Dosud to bylo zhruba 150 milionů ročně. Primátor tvrdí, že na to se při tvorbě vyhlášky nebraly ohledy.

„Jsou to sice velké peníze, ale pro rozpočet města nijak zásadní. Jak se nakonec regulace odrazí v příjmech města mi bylo úplně jedno,“ tvrdil primátor Martin Zrzavecký z ČSSD.