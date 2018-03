VIDEO: Stromolezec cupuje v Chrudimi promrzlá hnízda havranů

„O shozy havraních hnízd žádáme každoročně. Tím hlavním důvodem jsou opakované stížnosti občanů na velký hluk v době hnízdění havranů a silné znečištění okolí hnízd trusem. Pro letošní rok máme povoleno shodit maximálně 250 hnízd,“ řekl místostarosta Jan Čechlovský.

Podle mluvčího chrudimské radnice Aleše Prokopce mohou být shazována pouze nově postavená hnízda z letošního roku, která jsou ještě prázdná, nebo prázdná hnízda z loňského roku.

Odborná firma se věnovala shozu hnízd v posledních čtyřech dnech. S výjimkou hřbitova ho musela podle rozhodnutí příslušného odboru na radnici zajistit do konce zimy.

„Minulý rok jsme to dělali celý březen a sundali jsme 130 hnízd, letos to odhaduji na polovinu. Jde o to havrany vytěsnit, aby se uhnízdili na kraji města,“ řekl arborista a stromolezec Milan Antoš.

Ten se dopoledne s pomocí horolezeckého lana se závažím vyšplhal do koruny nádherného platanu v parčíku na chrudimském Resselově náměstí. Ve výšce pak více než desítku hnízd postupně rozcupoval s pomocí pětimetrového teleskopického bidla.

Loni ošetřovatelé stromů a stromolezci pracovali při 18 stupních nad nulou, v těchto dnech i při osmi pod nulou. A letos je to práce náročnější.

„Základ hnízda totiž tvoří listový věnec. Ptáci listí sbírali, když mrzlo, proto je spodek zmrzlý na kost. Chce to přilbu na hlavu, kolega Libor Blažek hlídá pod stromem, aby se někomu něco nestalo, protože hnízdo letos oproti minulým letům neváží jedno, ale tři kila,“ vylíčil Antoš.

Havrani jsou inteligentní, ti si poradí

Jeho firma shazuje hnízda v Chrudimi osmý rok, počet havranů se podle něj snížil zhruba o čtyřicet procent. Největší problém s nimi je na městském hřbitově, ze znečištěných pískovcových hrobů se už fleky nedostanou. A potom na sídlišti U stadionu, kde lidé kvůli havranům nemohou někdy dospat.

Část havraní populace hnízdí na vysokých stromech v parku Střelnice, která byla vyhlášena přírodní památkou Ptačí ostrovy. Havrani však postupně rozšiřují svá hnízdiště i například do sídlišť, kde jsou vhodné stromy.

To přináší mnoho problémů a město řeší každý rok řadu stížností obyvatel. Shoz hnízd před zahnízděním je prakticky jediným způsobem, jak tlumit výskyt havranů v centru města a na sídlištích.

Místem úterního shozu hnízd havranů nad chrudimským chrámem procházela také Eva Dalecká z Chrasti, podle níž tento zimní zásah ptáky příliš nepoznamená.

„Jsem spíše ochránce přírody a považuji jej za velice neefektivní, protože chlapi sice hnízda shodí, ale havrani si je stejně za čtrnáct dní postaví znovu. Havranovití ptáci jsou totiž velice inteligentní a nás lidi jak se říká vždycky přečůrají. Zrovna v tomto místě však skutečně obtěžují obyvatele, kálí jim na hlavu. Ovšem havran je velice užitečný pták. Kdyby nebyl, tak co posbírá, by jinak posbírali potkani,“ řekla Dalecká.