Křik havranů ruší výuku ve škole na sídlišti v Táboře

Jsou příliš inteligentní, říká ornitolog Když mají někde ideální podmínky k žití, těžko je vystěhujete, říká o havraních koloniích místopředseda Jihočeského ornitologického klubu Jiří Šebestian. „Dá se na to podívat i z té druhé stránky, že já jsem ten šťastný, za kterým příroda dorazila. Těch pár měsíců hnízdění se dá vydržet,“ tvrdí. Jaké prostředí havranům nejvíc vyhovuje?

Můžeme odhadovat, že létají tam, kde jsou větvičky, které se jim dobře lámou kvůli stavbě hnízd. Ale co všechno ve svém hodnocení zahrnují, to nevíme. Na to pozorujeme havrany příliš krátce. Je to málo probádané. Havran je dlouhověký pták, a než se ta data získají pozorováním v přírodě, kde je velké množství proměnných, tak sto let nestačí. Mohou zafungovat plašiče, které města využívají?

Havrani jsou jedni z nejinteligentnějších ptáků vůbec. Z toho vyplývá, že se vystrašit nenechají. Prokouknou úplně všechno. Funguje to stejně i u holubů, když je zkoušíte plašit hlasem sokola, tak to zabere jen na několik hodin. Pak se holubi vesele vrátí na svá místa. Takže těžko hledat způsob, jak obelstít havrana.

Jedním z hlavních problémů je, že jsou o dost hlučnější než holubi. Asi tak jako všichni koloniální ptáci. Výhoda žití v kolonii je pro ně ohromná, ale jsou v nich jako v paneláku, čili moc blízko sebe. Vznikají tam sousedské spory. Třeba hnízdního materiálu nikdy není dost, tak si ho vzájemně kradou. V rámci těch sporů jsou pak hlučnější. Shromažďují se vůbec havrani i mimo města?

Existují obrovské staré havraní kolonie třeba u Veltrus, které jsou mimo město a havrani tam žijí desítky let. Nikomu to nevadí. Ale když si člověk zasadí pro havrany ty nejlepší stromy zrovna doprostřed města, tak se pak nelze divit, že se tam zabydlí. Jedině se těch stromů zbavit a budou mít lidé po problému. Ale to je asi příliš radikální.