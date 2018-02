Orkán, sníh i prasata. Zlínští hasiči měli loni rekordní počet zásahů

Běžně přijmou každý den telefonáty ke dvanácti až třinácti událostem. Na konci října ale operační důstojníci na linkách hasičů ve Zlínském kraji nestačili telefony zvedat. Za čtyřiadvacet hodin napočítali neuvěřitelných 755 hovorů.

V celém regionu totiž začal řádit orkán Herwart, který vyvracel stromy a elektrické sloupy či odnášel střechy.

„Pro operátory tísňových linek to byla extrémně zátěžová situace. Brali jeden hovor za druhým, protože kvůli jednomu spadenému stromu volaly desítky lidí. Tato událost patřila k největším v uplynulém roce,“ podotkl ředitel krajských hasičů Vít Rušar.

Silný vítr se regionem přehnal i v prosinci a hasiči vyjížděli k téměř 250 událostem. V desítkách případů pomáhali i po vydatném sněžení, kdy stromy lámal mokrý, těžký sníh a ohrožoval chodce i ze střech domů.

Nové stanice ve Zlíně a Holešově Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje hodlá letos zahájit přístavbu centrální stanice ve Zlíně za 150 milionů korun. Bude určená pro výjezdovou jednotku, která tam zaparkuje techniku, součástí budovy bude i zázemí pro výjezdové hasiče. Začít by měla také stavba nové stanice v průmyslové zóně v Holešově, jejíž odhadovaná cena činí 45 milionů korun. Dosud hasiči sídlí v budově tamějšího městského úřadu. Další moderní stanice má stát na okraji Bystřice pod Hostýnem ve směru na Holešov.

Právě výkyvy počasí způsobily rekordní počet případů. Za celý rok se vyšplhal na více než 5500, což je o tisíc více než rok předtím.

„Je to obrovský nárůst. Když jsem tehdy říkal, že máme rekordní počet událostí, netušil jsem, že ho tak výrazně překonáme už za dva roky,“ upozornil Rušar.

Sedm stovek požárů

Tím, co zaměstnávalo hasiče nejvíce, ale nebyly požáry. Tvořily totiž ani ne dvacet procent událostí. Zhruba z poloviny zasahovali v rámci technické pomoci, tedy při odklízení stromů ze silnice, odhazování mokrého sněhu ze střech nebo čerpání vody z domů.

Ve více než stovce případů také pomáhali krajským veterinářům, kteří od léta bojují s africkým morem prasat. Hasiče potřebovali k odvážení uhynulých divočáků z těžce přístupného terénu, což profesionálové umí zvládnout.

Za celý rok likvidovali 718 požárů. Patnáctimilionovou škodou skončil požár pily ve Velkých Karlovicích a k neobvyklým patřil zásah na lodi na Baťově kanále (viz též Na Baťově kanále shořela loď, lidé sledovali zásah hasičů z cyklostezky).

VIDEO: Loď v plamenech. Lidé sledovali zásah hasičů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Co do počtu hasičů i techniky byl největší událostí požár haly v průmyslovém areálu v Otrokovicích. Záchranáři museli vyhlásit třetí stupeň poplachu a u hořící haly nakonec zasahovalo 139 hasičů z osmi profesionálních jednotek ze čtyř krajů, kteří potřebovali na 45 kusů požární techniky (viz též V Otrokovicích hořela průmyslová hala, na místě se ozývaly exploze).

„Bojovali s vysokým žárem, s výbuchy tlakových lahví i bořící se konstrukcí,“ vysvětlil náměstek krajského ředitele Pavel Hráček.

Rozsáhlý požár halu zničil a způsobil škody, které se dosud vyšplhaly na zhruba 130 milionů korun.

„Co požár způsobilo, zatím přesně nevíme. Příčina se stále šetří,“ konstatovala Dana Potěšilová z kontrolního oddělení.

VIDEO: V Otrokovicích hořela hala, na místě se ozývaly exploze Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Právě tento úsek loni udělil pokuty za více než milion korun. Živnostníci, menší podnikatelé i velké společnosti, které hasiči navštívili, totiž měli požární ochranu v pořádku jen v alarmujících 16 procentech případů.

Zbývající podniky neměly správně zpracovanou nebo aktualizovanou dokumentaci, chyběly jim hasicí přístroje či volné a označené únikové cesty a východy.

„Přibližně při každé čtvrté kontrole plnění povinností o požární ochraně jsme museli uložit sankce,“ doplnila Potěšilová.

V průměru dostali kontrolovaní podnikatelé zhruba desetitisícovou pokutu. Dohromady jich hasiči uložili 124, což je o 30 procent více než v roce 2016.