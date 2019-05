Za smrt kolegy při nehodě dostal hasič podmínku, sám přišel o nohu

Soudce Lubomír Kozák uložil hasiči podmíněný trest na šestnáct měsíců se zkušební dobou dva roky. Dále pak zákaz řízení na jeden a půl roku a náhradu škody ve výši 150 tisíc korun.

„Pro všechny zúčastněné je to tragédie, došlo k závažném následku,“ okomentoval svůj verdikt.

Při rozhodování přihlédl k dosavadní bezúhonnosti a projevené lítosti. „Za této situace stačí symbolický trest,“ uvedl.

Matějíček se hned u soudu vzdal práva na odvolání, státní zástupce Tomáš Horák si ponechal lhůtu na zvážení odvolání. Řidiče cisterny obžaloval usmrcení z nedbalosti a těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, protože měl vzhledem k podmínkám, které panovaly, situaci předvídat a jet pomaleji.

Nepřiměřenou rychlost označila za příčinu nehody policie. Smyk dostala hasičská cisterna ve zhruba osmdesátikilometrové rychlosti.

„I když spěcháme poskytnout pomoc, vždy je třeba přizpůsobit rychlost podmínkám, aby nedošlo k ještě horším následkům, než jsou na místě nehody, ke které jedeme. Buďme rádi, že nehoda neměla ještě tragičtější následky. Nechybělo mnoho a mohlo dojít k čelnímu střetu. V takovém případě by zřejmě byly další oběti,“ zdůraznil Horák.

Matějíčkovi hrozilo podle trestní sazby až šest let vězení, to ale žalobce nakonec nežádal.

„Straně obžaloby nejde o drakonické trestání, protože k nehodě došlo při výkonu náročného povolání. Obžalovaný si ponese tuto nehodu, při které zemřel jeho kolega, celý život. Proto navrhuji symbolický podmíněný trest na jeden až dva roky se zkušební dobou tři až čtyři roky,“ sdělil v závěrečné řeči Horák.

„Mou vinou zemřel kamarád, ale zpět se to vzít nedá.“

Obhájce Josef Kopřiva navrhl zcela upustit od potrestání. „Obžalovaný projevil lítost, snažil se nápravu, nabídl pomoc poškozeným. On sám je dostatečně potrestán už tím, co se stalo, co způsobil svým kolegům a sobě,“ zdůvodnil obhájce.

Obžalovaného řidiče přišli k soudu podpořit jeho kolegové v uniformách. Muž, který je u hasičů jedenáct let, je stále v pracovní neschopnosti.

„Je mi líto, co jsem způsobil. Mou vinou zemřel kamarád, ale zpět se to vzít nedá,“ rozplakal se u soudu Matějíček. Průběh nehody si dodnes nevybavuje.

„Vím to jenom z doslechu,“ říká muž, který se probudil v nemocnici až pět dní po nehodě.

Jeho kolega z tragického výjezdu vypověděl, že při výjezdu ze základny v Zábřehu začalo pršet. Kritický moment přišel na mokré silnici v pravotočivé zatáčce před Libivou za odbočkou na Mírov.

„Najednou jsem ucítil, že auto je jako na ledě. Lehl jsem si na zem čekal co se stane,“ řekl hasič Vítězslav Rössner. Neovladatelná hasičská cisterna narazila do náspu, převrátila se na střechu a skončila po nárazu do stromu na boku.

Jak to vypadalo na místě tragické nehody

Kolem jel Martin Škvára, který první přispěchal na pomoc. Otevřel dveře, kterými se Rössner dostal jako první ven. Během chvilky byli na místě další hasiči, aby pomohli vyprostit muže zaklíněné vpředu. Velitel zásahu však utrpěl zranění neslučitelná se životem a byl na místě mrtev.

Posádka původně vyjížděla k nehodě, kde byli čtyři zranění a nahlášeno vyprošťování. Po chvilce ale dostala od operačního upravenou informaci, že nehoda není tak vážná.

Řidič hasičské cisterny jel zpočátku až stokilometrovou rychlostí, později snížil rychlost. Auta v obou směrech zpomalovala, aby mohli hasiči projet.

Řidič jel osmdesátkou, podle znalce byla maximem šedesátka

Do kritické zatáčky vjel Matějíček rychlostí téměř osmdesát kilometrů v hodině. Podle znalce však na mokré vozovce mohla hasičská cisterna projet bezpečně touto zatáčkou jen zhruba šedesátikilometrovou rychlostí.

Hasičský vůz se dostal do smyku, řidič se ho snažil korigovat. To se ale nepodařilo. Auto přejelo do protisměru, kde narazilo do zadní části projíždějícího osobního vozu. Jeho řidič utrpěl lehké zranění, spolujezdkyně měla šok.

Řidič osobního vozu Jakub Dohnálek uvedl, že hasičské auto viděl a přítelkyni upozorňoval, že vůči hasičskému vozu jsou ve špatné pozici.

„Pak už jsem jenom viděl, jak se na nás řítí. Jel jsem asi čtyřicítkou při kraji, když jsme dostali náraz z boku do zadní části auta. Vše se seběhlo tak rychle, že nebylo možné jakkoli reagovat,“ popsal Dohnálek.

Po tragické nehodě vyhlásili odboráři hasičů na podporu rodiny zemřelého a těžce zraněného hasiče veřejnou sbírku, lidé přispívali na dva transparentní účty. Sbírka byla ukončena na konci listopadu. Na každý z obou účtů lidé poslali více než 1,2 milionu korun.

Velitel hasičů Jiří Rýznar, který kolizi nepřežil, byl vyznamenán in memoriam medailí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Na pohřeb zemřelého velitele dorazili hasiči z celého regionu i místní: