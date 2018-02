Karlovarští hasiči a strážníci slouží pod jednou střechou

Karlovy Vary jsou teprve druhým městem v republice, které začalo s integrací jednotlivých operačních středisek. Vzorem je Ostrava, kde pod jednou střechou sedí všechny složky Integrovaného záchranného systému.

„Náš počin je mezikrokem k tomuto cíli,“ uvedl při prezentaci společného operačního střediska hasičů a strážníků Oldřich Volf, náměstek krajského ředitele Hasičského záchranného sboru.



První náznaky této spolupráce se datují do října roku 2011, kdy karlovarská městská rada posvětila záměr sloučit obě operační střediska. „Jsem rád, že se tuto linii podařilo dotáhnout do konce,“ komentoval slavnostní otevření střediska Marcel Vlasák, velitel karlovarské městské policie. „I když to trvalo trochu déle, než jsme si představovali,“ doplnil jej primátor Petr Kulhánek.

Jak ubezpečil, Karlovy Vary budou i nadále všemožně podporovat vznik společného operačního střediska pro všechny složky IZS. Tato představa přitom není nereálná.

Podle náměstka hejtmanky kraje Petra Kubise by totiž už v letošním roce mohla vzniknout studie tohoto projektu. „Předpokládaná cena za nové operační středisko se pohybuje někde kolem 300 milionů korun. To je částka, kterou kraj těžko zaplatí. Poté, co projekt projde všemi orgány kraje, proto musíme hledat způsob financování,“ naznačil Kubis.



Co ovšem představitelé kraje hledat nemusejí, je místo. „Hasiči totiž mají v areálu krajského úřadu pozemky, na kterých by mohlo vyrůst,“ potvrdil krajský ředitel hasičů Václav Klemák.

Nové sídlo, jehož pracovní název je SOS (Společné Operační Středisko) 112, by pak už vznikalo přesně na míru jednotlivým složkám. „Například policisté budou vzhledem k charakteru jejich práce jen těžko sdílet společné prostory s ostatními složkami. To vše je ovšem vize do let příštích,“ doplnil Oldřich Volf.



Společné operační středisko strážníků a hasičů vyšlo město na 2,8 milionu korun, část těchto peněz tvořila dotace ministerstva vnitra na modernizaci kamerového systému. Hasiče vzhledem k tomu, že středisko už při jeho navrhování plánovali pro společné využití, tato spolupráce nestála prakticky nic.