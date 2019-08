Celou dobu jsme pracovali na hraně rizika, říká hasič o zásahu ve studni

„Zásah byl velmi fyzicky a psychicky náročný. Celou dobu se pohybujete v nestabilním prostředí, kde může kdykoli dojít k sekundárnímu sesutí. Je důležitá souhra okolností a týmová práce lidí, kteří se dané problematice průběžně věnují,“ popisuje Šesták, který se specializuje na stabilizaci konstrukcí a je velitelem čety na stanici Židlochovice.

Už jste zažil podobný zásah?

Nezažil. Vertikální šachta v kombinaci s nestabilními prvky připomíná zásah v jeskyni. Je však specifická v mnoha věcech a v některých se dosti odlišuje.

Co přesně bylo potřeba udělat, aby se studna znovu nezhroutila?

Stabilizace nestabilních prvků konstrukcí je nedílnou součástí toho, aby byl zásah úspěšný. Zde bych rád vyzdvihl pomoc členů Báňské záchranné služby Kladno, kteří svým nasazením zajistili bezpečně prostor v hloubce.

Co je při práci ve studni nejnáročnější, případně nejnebezpečnější?

Faktorů je spousta. Studna byla podle odhadů 200 až 300 let stará. Hlavním problémem je nestabilní prostředí, respektive neexistují žádné nosné konstrukce. Neustále přitéká voda ze dna studny, která se musí opatrně odčerpávat a sledovat, jak ovlivňuje stabilitu ostění. Na druhou stranu musíte podtlakem odsávat bahno s kamením pomocí sacího bagru, abyste se dostali dolů. Je třeba si dát pozor na přítomnost nedýchatelných plynů, které vytlačují kyslík. O rizicích pádu do hloubky, intoxikace, infekce a jiných druhů zranění víme, ale jsme hasiči a záchranáři, takže tam s tím jdeme.

Jak probíhá práce se sacím bagrem?

Sací bagr byl velkým pomocníkem. Bez jeho nasazení by celá akce trvala o několik dní déle a museli bychom víc střídat, jenže to jsme si nemohli dovolit. Do hloubky totiž nemůžeme nasadit všechny. V samotné hloubce operovalo pár vybraných hasičů, členové BZS Kladno a BZS MND Hodonín, kteří mají zkušenosti s prací v důlních dílech. Samotné odsávání kamení je možné do určitého průměru. Bagr je schopen odsát kámen o velikosti cihly. Vzhledem k tomu, že bylo ostění studny vyskládané z plochých kamenů, často se stávalo, že se hubice ucpala. Ale i tak nasazení bagru bylo důležitým faktorem pro zvládnutí celé akce.

VIDEO: Hasiči odsávají suť ze zavalené studny

Po jak dlouhé době se zasahující hasiči střídali?

Hasiči se společně s báňskými záchranáři střídali po dvanácti hodinách. Jednotlivci zůstávali delší dobu, ale odpočívat potřebovali všichni. Měli jsme výbornou podporu v podobě stravy a zázemí v místě zásahu. Všechno fungovalo. Za posledních deset let jsme udělali v organizaci týlového zázemí obrovský pokrok. Odstranili jsme skoro deset kubíků zhutněného materiálu a na to je potřeba regenerovat.

Jak velkou komplikací byla voda na dně studny?

Představte si tři naplno otevřené vodovodní kohoutky v hloubce 11 metrů na ploše kruhu o průměru 70 centimetrů. Vodu jsme odčerpávali z důvodu naší bezpečnosti a lepši orientace v menším množství zkalené vody, ale zároveň tam pro nás vyvstalo obrovské riziko vyplavování písku z ostění studny.

Jak se při práci vyrovnáváte s hrozícím rizikem?

Riziko je součástí naší práce, musíte ho vnímat, ale nikdy nesmí ovlivnit vaši mysl, respektive vaše rozhodování.

A jak náročný je psychický aspekt v souvislosti s tím, že zasahujete na místě tragédie a hledáte už jen tělo, navíc mladého člověka?

Pro nás to bylo jednodušší v tom, že nemusíme dělat rychlá rozhodnutí, ale máte čas situaci zvážit a postup dobře promyslet tak, aby nedošlo k další tragédii. Pracovali jsme intenzivně, celou dobu na hraně rizika a v některých fázích i s nasazením vlastního života. Díky patří všem účastníkům akce.