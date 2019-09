Nejtvrdší hasič na světě se těší, až vyrazí na chopperu do Albánie

V silné konkurenci domácích čínských závodníků se jihočeští hasiči v žádném případě neztratili. Takzvané TFA, což ve volném překladu anglické zkratky znamená „nejtvrdší hasič přežívá“, opanoval na letošních hasičských hrách ve verzi Ultimate 29letý Michal Brousil z Písku.

„Mám z toho obrovskou radost, protože jsem přípravě obětoval spoustu času. Nebylo to jednoduché, musel jsem trénovat vždy po práci, žádné úlevy jsem od velitele neměl. Moc mě ale podporovala rodina a nejbližší, za to jim moc děkuji,“ říká Brousil, absolutní vítěz soutěží v kategorii do 30 let.



Na čínských hrách startoval se svým píseckým kolegou Davidem Kubišem, jenž si z Čcheng-tu také odvezl zlatou medaili z individuálního závodu v kategorii do 40 let.

Závody TFA, které se do Česka dostaly na konci 90. let ze Spojených států, by se skutečně bez nadsázky daly označit jako boj o přežití. Jsou rozděleny do čtyř úseků, v nichž hasiči musí v co nejkratším čase překonat nebo řešit extrémní situace spojené s jejich profesí.

Kromě precizní manipulace s hasičskou hadicí, náročné práce s kladivem a tahání závaží nebo figurín musejí také vybíhat se závažím i na výškové budovy.

„To byla pro mě také největší muka. Sám mám nějaké ty kilogramy navíc, jsem totiž spíše typ silového závodníka. Nejvíce mi sedlo bouchání palicí, tahání figuríny nebo slalom, který se běhá jenom tady,“ vysvětluje Brousil.

Letošním výkonem si vylepšil loňské maximum z jihokorejského Čchungdžu, kde skončil čtvrtý. Navíc posledním úspěchem navázal na červnové prvenství z evropského šampionátu v německém Mönchengladbachu.

V Číně se dařilo i celému českému družstvu, jehož byl Brousil členem. Jednu ze zlatých medailí získal právě v ultimate soutěži týmů. S tím svým si na konci her užil ještě zisk bronzu za výstup na 53patrový mrakodrap v kompletní výbavě včetně dýchacího přístroje.

„Porazila nás jen dvě družstva Číňanů, kteří byli na celé hry naprosto perfektně připravení. Bylo vidět, že tímto sportem žijí. Hasiče, stejně jako policisty nebo vojáky, mají totiž v obrovské úctě,“ dodává.

„Už na základce jsem měl jasno, že půjdu k hasičům“

Hasičem je Brousil už deset let. K jednotce píseckých profesionálů nastoupil hned po dokončení střední školy v Příbrami.

„Už na základce jsem měl jasno, že půjdu k hasičům. Byl to vlastně takový můj dětský sen, který jsem si splnil,“ netají se Brousil a dodává, že k závodům TFA ho přivedl právě jeho písecký a reprezentační kolega Kubiš.

„Vzal mě kdysi na první závody, abych si to vyzkoušel. Vzhledem k tomu, že mám k extrémním sportům blízko, tak mě to hned chytlo. Když jsem viděl trať poprvé, nepřišlo mi to nijak náročné, ale po závodě jsem byl úplně zničený,“ vzpomíná Brousil, který se ve volném čase rekreačně věnuje thajskému a klasickému boxu a K-1 kickboxu.

Kromě toho je také vášnivým motorkářem, společně se svým bratrem a otcem brázdí evropské cesty na chopperu.

„Byli jsme na expedicích v rumunském Banátu nebo po zemích Visegrádu. Letos ještě plánuji výlet do Albánie, kam se moc těším. Lidé jsou tam prý naprosto báječní,“ popisuje Brousil rodinné plány na netradiční dovolenou.

Na Balkánský poloostrov se chystá vydat příští týden, doposud se totiž připravoval na poslední letošní velký závod, a to mistrovství republiky v TFA, které se konalo tento čtvrtek v Plzni. Michalu Brousilovi se v něm podařilo rozdílem třídy obhájit titul českého šampiona ve své kategorii.

„V tom je pro mě domácí mistrovství hodně prestižní, protože se koná jen jednou za dva roky. Jsem moc rád, že se mi v něm podařilo uspět,“ neskrývá radost a dodává, že od příštího roku bude muset kvůli svému věku na světových kláních závodit ve vyšší věkové kategorii od 30 do 40 let.

„To ale pro mě žádnou roli hrát nebude. Na každou soutěž se snažím stoprocentně připravit a dávám do ní úplně všechno. Když se mi to povede, tak jsem šťastný a nezáleží ani na výsledku, to už pak může být jen taková třešnička na dortu,“ říká skromně Brousil.