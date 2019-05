Hanušovicím chyběli strážníci, na pořádek budou dohlížet romští asistenti

„Dá se tak trochu říct, že jsme udělali kozla zahradníkem. Sami Romové jsou rádi, že mohou pracovat a něco udělat pro město,“ glosoval krok starosta Marek Kostka.

Romští asistenti spolupracují s městskou policií, která však má přes dlouhodobou snahu radnice zatím pouze jediného strážníka.

„Není jednoduché najít dalšího člověka, který by splňoval všechny podmínky a měl zájem o práci strážníka. I to je jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli využít v rámci prevence kriminality asistenčních hlídek,“ objasňuje starosta.

Podle něj jsou ve městě celkově čtyři problematické lokality, ve kterých žijí převážně Romové.

„Z každé této části jsme vybrali člověka, který má u místních autoritu a respektují ho. Díky asistenčním hlídkám se daří řešit problémy i v místech, kde se to dlouhodobě nevedlo,“ poznamenal Kostka.

Radnice si výsledky pochvaluje a plánuje asistenty udržet

Asistenční hlídky přitom nemají na rozdíl od jediného skutečného strážníka žádné pravomoci a samozřejmě nejsou ani ozbrojené.

„Jde o fyzickou přítomnost v ulicích. Máme velmi dobré ohlasy od veřejnosti. Lidé si už na tyto hlídky zvykli a pochvalují si je. Navíc vedle dohledu nad veřejným pořádkem nám k plné spokojenosti pomáhají také při různých akcích ve městě,“ řekl.

Zatím město dostává na práci romských hlídek peníze. Podle starosty však není vyloučené, že budou pokračovat i poté, co už dotace nebude možné na jejich platy získávat.

„Pokud bude jejich práce pořád taková jako dosud, tak by si je město určitě ponechalo a platili bychom jim celé platy z městského rozpočtu. Pořád by se nám to vyplatilo,“ míní starosta.

I přes angažování romských asistentů radnice dál shání také dalšího strážníka městské policie.

„Potřebujeme, abychom měli aspoň dva, aby bylo zajištěno střídání ve službách. Mít dva strážníky a k tomu čtyři asistenty prevence kriminality by bylo optimální,“ doplnil Kostka.