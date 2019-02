Hodkovice odmítají obří halu. Městu přinese jen problémy, bojí se místní

„Pro město je představa této haly naprosto alarmující. Šlo by o pět a půl hektaru zastavěných betonem. Skladovací haly mají být tři a navazovat na sebe, přičemž jejich výška má být od dvanácti do patnácti metrů. To je šílená představa, protože těch patnáct metrů má být směrem k obytné zóně Nové Hodkovice, která s danou lokalitou sousedí,“ vysvětluje starostka Hodkovic Markéta Khauerová.

„Ten projekt vůbec nepočítá s dodatečným ochranným pásmem zeleně. Naopak, jako zelenou zónu tam započítávají naši zahradu. A my bychom měli koukat z okna na parkoviště náklaďáků,“ zmínila jedna z obyvatel Nových Hodkovic.

Obavy z hluku i světelného smogu

Jednatel firmy Prodeco Michal Bílek argumentuje tím, že navrhovaná výstavba je v souladu s územním plánem města. Skladovací haly by měly vyrůst za vlakovým nádražím, v místě bývalého Kovošrotu.

„V halách se počítá s obchodními a skladovacími kapacitami pro klienty Libereckého a Ústeckého kraje. Půjde o takový výrobně logistický areál. Vše je ale zatím ve fázi záměru a projednávání,“ uvedl Bílek.

Místním ale vadí, že není přesně dáno, jaká lehká výroba by mohla na pozemcích za nádražím být. „Pod heslo lehká výroba se dá skrýt cokoli. Nic přesného nevíme. Nevíme ani, co tam chtějí skladovat, zda nepůjde o nějaké chemické látky. Problematický je pro nás i hluk a světelný smog, protože má jít o třísměnný provoz. Nebráníme se adekvátní industriální výstavbě, ale tohle je příliš megalomanské,“ zmínil Lukáš Strouhal z lokality Nové Hodkovice.

Až 120 kamionů denně

Nejvíc připomínek se pak týká dopravního napojení areálu na silnici I/13. Záměr počítá s tím, že k halám by zajíždělo denně až 120 kamionů. Podle starostky Khauerové jde o nesmírnou dopravní zátěž, která už je dnes na křižovatce u benzínové pumpy na hraně. Kolizní je hlavně místo ve sjezdu od nádraží při napojení na dálnici ve směru na Liberec. Právě tam je odbočka k areálu.

„To místo je nebezpečné. Auta tam při sjezdu za mokra nebo v zimě často končí ve škarpě. Do měsíce je tam vždy několik nehod. Nedovedu si představit, že by tam teď ve směru od Turnova měl být odbočovací pruh do toho areálu a po něm bude denně jezdit přes sto kamionů,“ řekl Jaroslav Šusta, který má u problematické křižovatky dílnu. Pro město přitom není přínosem ani to, že by v nové hale mělo najít práci dvě stě lidí.

„Máme tady už dva výrobní podniky, Monroe a Tenneco. Mají problém sehnat lidi na práci. Agenturních pracovníků už tady máme dost, jsou s nimi docela problémy. O další cizince tady moc nestojíme,“ sdělila starostka.

Snahou Hodkovic tak je, aby krajský úřad nařídil při posuzování tohoto záměru zpracovat takzvanou velkou EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Doufají, že by to investora přimělo jeho plány zmírnit.