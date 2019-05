Podmínka za pád střechy sportovní haly platí, odsouzení s odvoláním neuspěli

Soud projektantovi Škorpilovi navíc uložil peněžitý trest ve výši 200 tisíc korun a tříletý zákaz činnosti, statik Khol měl zaplatit o sto tisíc korun méně. Oba odsouzení, kteří pracovali externě pro subdodavatelskou firmu, se tehdy odvolali. Krajský soud ve čtvrtek tresty jen potvrdil.



Pád střechy způsobilo poddimenzování spodního pásu příhradového vazníku.

Měl být z jednoho celku, nakonec byl rozdělen na dvě části. To podle znalců zavinilo pád střechy. K odpovědnosti za to se nikdo nehlásí, oba odsouzení tvrdí, že za to nemohou. Konečný výkres byl nejednoznačný, oba autorizovaní inženýři tvrdili, že nebyl jejich dílem.

Soudci pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové ale upozornili, že oba výkres kontrolovali a potvrdili jeho správnost. „Pokud tam byla chyba, měli ji napravit,“ uvedl soudce David Čejka.

Čtvrtečního soudu v Pardubicích se zúčastnil jen Škorpil.

Obvinění, statik i projektant, pracovali externě a dlouhodobě pro subdodavatelskou firmu Cecolegno, která střecha stavěla. Ta ji dodávala společnosti Profistav Litomyšl, která zakázku na stavbu sportovní haly získala od Pardubického kraje.

Na pádu měla podíl i nekvalitní kontrolní činnost všech zainteresovaných. Počínaje projektantem, statikem, subdodavatelskou firmou Cecolegno i dozory hlavního dodavatele i investora. „Ano, možná to neprobíhalo na stavbě tak, jak mělo, to nevyviňuje oba obžalované z trestní odpovědnosti,“ uvedl soudce David Čejka.

Soudní znalec v oboru stavebnictví Ladislav Bukovský před soudem prohlásil, že odpovědnost za bezpečnost stavby by měl mít podle jeho názoru stavbyvedoucí celé haly. „Zodpovědnost by měla mít jedna osoba, která má stanovenou zákonnou povinnost, ne subdodavatel,“ uvedl.

Střecha sportovní haly v České Třebové ze zřítila v lednu 2017 během zápasu florbalového turnaje, zkolaudována byla jen dva týdny před pádem. Podle státní zástupkyně způsobila pád střechy poddimenzovaná a nedostatečná konstrukce vazníků. Ačkoli pád konstrukce střechy byl poměrně rychlý, všem sedmi desítkám převážně mladých lidí se podařilo z haly vyběhnout. Lehce se zranili jen tři lidé.



Pardubický kraj do stavby investoval 58 milionů korun, obnova stála dalších přes dvacet milionů. Nová hala o rozměrech přibližně 51 krát 26 metrů znovu slouží od loňského ledna pro házenou, futsal, florbal, basketbal či volejbal.