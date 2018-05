Vedení Třebechovic chce referendum, zda má město platit opravy mlýna

Rozhodnutí ministerských úředníků o památce není dosud pravomocné, protože radnice proti němu podala rozklad.

„Napadáme argumenty pro vyhlášení památky, já dlouhodobě tvrdím, že o památku nejde. Rozklad má osm stran,“ řekl bez dalších podrobností třebechovických starosta Jiří Němec (bezp).

Už teď ale neskrývá, že ani v případě zamítnutí rozkladu by město boj proti prohlášení zchátralé budovy kulturní památkou zřejmě nevzdalo.

„Je možné se obrátit na soud a když se vyčerpají všechny možnosti, buďto budovu zakonzervujeme, aby nechátrala, nebo zrekonstruujeme za těžké peníze a budeme ji provozovat za další peníze. Nebo se může nabídnout k prodeji nebo se najdou další argumenty k pokusu mlýn vyškrtnout ze seznamu kulturních památek,“ uvedl starosta.

Podle starosty má referendum dát vedení města lepší mandát pro další rozhodování.

„Rada doporučila zastupitelstvu vyhlásit místní referendum o použití nebo nepoužití veřejných finančních prostředků z rozpočtu města na rekonstrukci a následný provoz objektu bývalého Hajnišova mlýna,“ cituje zápis z posledního jednání vedení Třebechovic Němec.

Referendum by mělo být současně s říjnovými komunálními volbami. Zastupitelé mají o referendu hlasovat 19. června.

„Podle mého názoru to není kulturní památka. Myslím si, že máme hodně jiných starostí, máme dělat školku, kulturní dům, chceme převzít sokolovnu, na investice potřebujeme hodně peněz. Podle hrubého odhadu by prostá rekonstrukce vyšla na 27 milionů a pak také, co s tou budovou,“ argumentuje Němec.

„Myslím, že místní referendum o mlýnu mělo být před lety na začátku problému, dneska když ministerstvo rozhodlo, že je to památka, už je to bezpředmětné. My teď navrhujeme, že jsme jako občané připravení se o budovu starat a provozovat ji. Město by to nic nestálo. Zatím ale nemáme žádnou reakci,“ říká zastánkyně mlýna Klára Zdechovská.

Radnice chtěla mlýn zbourat a přes pozemek vést místní komunikaci k parkovišti u zimního stadionu.

Otázka zní, zda zbořit mlýn, tvrdí bývalý opoziční zastupitel

Referendum vítá bývalý opoziční zastupitel a zastánce mlýna Vladimír Derner (KDU-ČSL). „Před hlasováním by veřejnost měla dostat všechny relevantní informace, což se zatím neděje,“ říká.

Derner poukazuje na spojení kontroverzního tématu referenda s volbou nového vedení města.

„Pokud to vedení staví, že nebude na investice do školky a místních komunikací, pak je to politicky zajímavé. Tak ale otázka nestojí. V principu jde o to, jestli zbořit, nebo nezbořit Hajnišův mlýn,“ tvrdí Derner.

„Zbořit znamená vynaložit náklady na jeho demolici, nezbořit znamená vydat zhruba stejné náklady do budovy tak, aby mohla být dál zakonzervována a do budoucna byla možnost jejího dalšího využití. Vůbec nejde o desítky milionů a o to, že nebude na další investice. To jsou zavádějící informace. Jde o to nechat tomu mlýnu šanci na přežití. Podle mě je to významná historická dominanta, město má minimum historických budov. Měli bychom ho zanechat budoucím generacím,“ dodává.